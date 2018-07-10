10.07.2018 16:29

Харьковский теннисист в дуэте с британцем выиграл турнир в Испании

Харьковчанин Марат Девятьяров выиграл парный титул на турнире ITF, который проходил со 2 по 8 июля в Бакио (Испания).



// city.kharkov.ua

В рамках турнира Марат в дуэте с Эваном Хойтом из Великобритании успешно провел четыре матча.



В финальном поединке они обыграли со счетом 6:7, 7:5, 10:5 белоруса Сергея Бетова и российского спортмена Ивана Гахова.



Отметим, что для харьковского теннисиста это уже 13-й победный парный титул в профессиональной карьере.