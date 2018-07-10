Харьковский теннисист в дуэте с британцем выиграл турнир в Испании

Харьковчанин Марат Девятьяров выиграл парный титул на турнире ITF, который проходил со 2 по 8 июля в Бакио (Испания).
В рамках турнира Марат в дуэте с Эваном Хойтом из Великобритании успешно провел четыре матча.
В финальном поединке они обыграли со счетом 6:7, 7:5, 10:5 белоруса Сергея Бетова и российского спортмена Ивана Гахова.
Отметим, что для харьковского теннисиста это уже 13-й победный парный титул в профессиональной карьере.
На протяжении дня может неоднократно меняться настроение, впрочем, придавать большое значение эмоциям не стоит – едва ли они будут чересчур глубоки.
Жара прочно обосновалась в Харькове. Первая половина дня будет ясной, после обеда появятся облака. Без осадков.
140 лет назад в Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток.
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