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10.07.2018  16:29   

Харьковский теннисист в дуэте с британцем выиграл турнир в Испании

Харьковчанин Марат Девятьяров выиграл парный титул на турнире ITF, который проходил со 2 по 8 июля в Бакио (Испания).


// city.kharkov.ua

В рамках турнира Марат в дуэте с Эваном Хойтом из Великобритании успешно провел четыре матча.

В финальном поединке они обыграли со счетом 6:7, 7:5, 10:5 белоруса Сергея Бетова и российского спортмена Ивана Гахова.

Отметим, что для харьковского теннисиста это уже 13-й победный парный титул в профессиональной карьере.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  теннис, харьков
 
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