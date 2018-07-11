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11.07.2018  14:14   

В Харькове стартуют открытые соревнования по автомодельному спорту

Открытые соревнования по автомодельному спорту «INFINITI Kharkiv RC Extreme Challenge 2018» стартуют в пятницу, 13 июля, в Харькове (ул. Клочковская, 55).


// city.kharkov.ua

В соревнованиях примут участие более 80 спортсменов из разных регионов Украины. Зрители увидят в действии профессиональные автомодели на радиоуправлении, развивающие скорость до 140 км/ч. На участие в соревнованиях заявлены модели следующих классов: ДТМ10Е, ДТМ-10ст, ДТМ-10stock, ДТМ-10nitro, ДТМ10Standart, F-2, F-3, Short Course (2WD/4WD), Hobby (все классы, не вошедшие в вышеперечисленные).

Начало соревнований - в 15:00. 

Напомним, «Kharkiv RC Extreme Challenge» - это трехдневные открытые соревнования по автомодельному спорту маленьких автомобилей с большими скоростями, которые проводятся в Харькове с 2015 года. Нынешние соревнования пройдут с 13 по 15 июля.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  старт, гонка, харьков, модель
 
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