11.07.2018 14:14

В Харькове стартуют открытые соревнования по автомодельному спорту

Открытые соревнования по автомодельному спорту «INFINITI Kharkiv RC Extreme Challenge 2018» стартуют в пятницу, 13 июля, в Харькове (ул. Клочковская, 55).



// city.kharkov.ua

В соревнованиях примут участие более 80 спортсменов из разных регионов Украины. Зрители увидят в действии профессиональные автомодели на радиоуправлении, развивающие скорость до 140 км/ч. На участие в соревнованиях заявлены модели следующих классов: ДТМ10Е, ДТМ-10ст, ДТМ-10stock, ДТМ-10nitro, ДТМ10Standart, F-2, F-3, Short Course (2WD/4WD), Hobby (все классы, не вошедшие в вышеперечисленные).



Начало соревнований - в 15:00.

Напомним, «Kharkiv RC Extreme Challenge» - это трехдневные открытые соревнования по автомодельному спорту маленьких автомобилей с большими скоростями, которые проводятся в Харькове с 2015 года. Нынешние соревнования пройдут с 13 по 15 июля.