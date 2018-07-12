Харьковчанин завоевал «серебро» Кубка мира по прыжкам на батуте

Соревнования прошли в швейцарском городе Ароса. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
В синхронных прыжках среди мужчин Дмитрий Собакарь выступал вместе с киевлянином Антоном Давыденко. С результатом 48.670 балла украинцы заняли второе место, уступив 1.38 балла победителям турнира – спортсменам из Азербайджана. Бронзовая медаль в синхронных прыжках среди мужчин была за представителями Болгарии.
Всего на этом этапе Кубка мира сборная Украины завоевала две серебряные награды. Еще одну в синхронных прыжках среди женщин завоевали одесситки Диана Ключник и Диана Тувакбаева.
День больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел. Африканским страстям лучше предпочесть что-нибудь более спокойное и семейное.
После ночного дождя синоптики обещают «сухой» день, правда, облака останутся на небе до вечера.
Ежегодно 12 июля свой праздник отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире – бортпроводники гражданской авиации, больше известные нам как стюарды и стюардессы.
влажн.:
давл.:
ветер: