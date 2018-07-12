Главная Новости Спорт Харьковчанин завоевал «серебро» Кубка мира по прыжкам на батуте
12.07.2018  12:44   

Харьковчанин завоевал «серебро» Кубка мира по прыжкам на батуте

Соревнования прошли в швейцарском городе Ароса. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.


// ХОГА

В синхронных прыжках среди мужчин Дмитрий Собакарь выступал вместе с киевлянином Антоном Давыденко. С результатом 48.670 балла украинцы заняли второе место, уступив 1.38 балла победителям турнира – спортсменам из Азербайджана. Бронзовая медаль в синхронных прыжках среди мужчин была за представителями Болгарии.

Всего на этом этапе Кубка мира сборная Украины завоевала две серебряные награды. Еще одну в синхронных прыжках среди женщин завоевали одесситки Диана Ключник и Диана Тувакбаева.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  спорт, батут, харьков, кубок мира
 
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