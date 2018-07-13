13.07.2018 17:43

Евгения Бреус успешно выступила на Кубке мира по фехтованию на колясках

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.



// ХОГА

В Варшаве прошел этап Кубка мира по фехтованию на колясках, две медали которого завоевала харьковская фехтовальщица Евгения Бреус.

Участие в соревнованиях приняли 256 спортсменов из 33 стран. Украину представляли 14 спортсменов, которые завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых наград. Из них одну золотую и одну серебряную завоевала харьковчанка Евгения Бреус.

Евгения стала победителем в фехтовании на сабле среди женщин. В финале она со счетом 15:3 разгромила представительницу Венгрии Еву Хаймаши.

Серебряным призером этого этапа Кубка мира харьковчанка стала в фехтовании на шпаге, уступив в финале соревнований россиянке Юлии Майе.