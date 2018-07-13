Евгения Бреус успешно выступила на Кубке мира по фехтованию на колясках

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
В Варшаве прошел этап Кубка мира по фехтованию на колясках, две медали которого завоевала харьковская фехтовальщица Евгения Бреус.
Участие в соревнованиях приняли 256 спортсменов из 33 стран. Украину представляли 14 спортсменов, которые завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых наград. Из них одну золотую и одну серебряную завоевала харьковчанка Евгения Бреус.
Евгения стала победителем в фехтовании на сабле среди женщин. В финале она со счетом 15:3 разгромила представительницу Венгрии Еву Хаймаши.
Серебряным призером этого этапа Кубка мира харьковчанка стала в фехтовании на шпаге, уступив в финале соревнований россиянке Юлии Майе.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Избегайте споров с окружающими.
С самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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