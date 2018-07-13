13.07.2018 18:42

В Харькове отремонтируют 21 школьный стадион

В Харькове продолжается реконструкция школьных стадионов.



// Городской Дозор

С 2012-го года, а именно тогда и началась городская программа, из 181-ой школы города уже реконструировано 60 стадионов. В этом году планируют обновить еще 21 объект в учебных заведениях города, отмечает директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.

Директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, - «Кроме того, в пяти дошкольных учебных учреждениях будут так же построенные детские площадки. Этот опыт был начат в прошлом году, и он показал себя очень успешно».

Что касается школьных стадионов, то сейчас в работе 12 спортивных объектов и до конца месяца, рабочие возьмутся за другие. Стадион Харьковской специализированной школы № 134 по улице Шевченко, один из тех объектов, где уже идет ремонт.

«Происходит демонтаж старого оборудования, старых тренажеров, и идет подготовка площадок для новых стадионов. Это и футбольные площадки, и комбинированные площадки для баскетбола и стритбола, для пляжного волейбола, площадки для сдачи норматива бег на 100 метров», - директор КП «Спорт для всех» Юрий Нестерук.

Кроме этого здесь также будут столы для занятий армрестлингом, а также для игры в настольный теннис. Те же тренажеры, уже демонтировали, еще в довольно хорошем состоянии, поэтому им сделают профилактику и установят на отдельной площадке, чтобы у детей был более широкий ассортимент в выборе упражнений для физического развития. Собственно вся эта городская программа и нацелена на популяризацию здорового образа жизни.

«Программа «школьный стадион» действует по инициативе Харьковского городского головы, она является достаточно уникальной на территории Украины, потому что ни в одном городе Украины не проводятся такие масштабные реконструкции школьных стадионов. Вот, уровень и процент выполнения именно переформатирования школьных стадионов один из самых высоких. Поэтому я думаю, дети города должны с благодарностью относится к этой программе, и, конечно же доказывать это своими высокими спортивными результатами», - Алексей Чубаров.

И школьники таки ждут обновленный стадион, говорит руководство 134-й школы, ведь я к показывает практика одних тренажеров мало. Физическими упражнениями предпочитают заниматься не только те, кто наращивает мышцы, а и те, кто совершенствует ловкость.

«Обычно дети ждут этого. Это будет новая площадка для физического воспитания, центр физического воспитания можно сказать нашего микрорайона. Поэтому мы очень благодарны городской власти, которая так заботится о здоровье наших детей», - директор Харьковской специализированной школы № 134 Светлана Шепель.

Кроме мест для занятий различными видами спорта, конечно, смонтируют и футбольную площадку. В 134-й школе она будет размером, 22 на 44 метра. Размер зависит от территории учебного заведения. Где есть возможность, строятся полноразмерные поля для занятий футболом. Завершить масштабную реконструкцию 21-го стадиона, планируют в сентябре.