В Харькове пройдет чемпионат по пляжному волейболу

Чемпионат Восточно-европейской волейбольной зональной ассоциации по пляжному волейболу пройдет 20-22 июля на площадках Центрального парка культуры и отдыха имени Горького.
В соревнованиях примут участие юноши и девушки до 18 лет из Азербайджана, Беларуси, России, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины.
Финальные матчи пройдут на центральном волейбольном корте парка 22 июля и будут транслироваться на «YouTube»-каналах «Федерации волейбола Украины» и Департамента по делам семьи, молодежи и спорта городского совета «KHARKIV SPORT CITY».
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День весьма благоприятен для дел, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не приумножить.
Весь день в Харькове будет облачно. С утра и до позднего вечера будет идти дождь c грозой.
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