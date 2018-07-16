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16.07.2018  13:44   

В Харькове пройдет чемпионат по пляжному волейболу

Чемпионат Восточно-европейской волейбольной зональной ассоциации по пляжному волейболу пройдет 20-22 июля на площадках Центрального парка культуры и отдыха имени Горького.


// city.kharkov.ua

В соревнованиях примут участие юноши и девушки до 18 лет из Азербайджана, Беларуси, России, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины.

Финальные матчи пройдут на центральном волейбольном корте парка 22 июля и будут транслироваться на «YouTube»-каналах «Федерации волейбола Украины» и Департамента по делам семьи, молодежи и спорта городского совета «KHARKIV SPORT CITY».

Более подробную информацию можно узнать здесь.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  спорт, волейбол, харьков, пляж
 
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