16.07.2018 13:44

В Харькове пройдет чемпионат по пляжному волейболу

Чемпионат Восточно-европейской волейбольной зональной ассоциации по пляжному волейболу пройдет 20-22 июля на площадках Центрального парка культуры и отдыха имени Горького.



// city.kharkov.ua

В соревнованиях примут участие юноши и девушки до 18 лет из Азербайджана, Беларуси, России, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины.

Финальные матчи пройдут на центральном волейбольном корте парка 22 июля и будут транслироваться на «YouTube»-каналах «Федерации волейбола Украины» и Департамента по делам семьи, молодежи и спорта городского совета «KHARKIV SPORT CITY».



Более подробную информацию можно узнать здесь.