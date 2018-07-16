16.07.2018 19:57

Юные харьковчанки победили на турнире ITF

Дарья Лопатецкая и Любовь Костенко завоевали парный титул на теннисном турнире Lion Cup 2018 третьей категории серии ITF Juniors, который с 9 по 14 июля состоялся во Львове.



// ХОГА

На пути к финалу харьковские теннисистки успешно провели три матча, а в главном поединке за трофей разгромили со счетом 6:0, 6:0 Маркету Паначкову из Чехии и турчанку Зейнеп Сену Сариоглан.

Также Дарья Лопатецкая на этом турнире вышла в финал одиночного разряда, где, к сожалению, со счетом 4:6, 3:6 уступила француженке Кароль Моннет.

В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА напоминают, что в июле этого года 15-летняя Дарья Лопатецкая выиграла свой первый титул ITF на профессиональном уровне.