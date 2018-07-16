Юные харьковчанки победили на турнире ITF

Дарья Лопатецкая и Любовь Костенко завоевали парный титул на теннисном турнире Lion Cup 2018 третьей категории серии ITF Juniors, который с 9 по 14 июля состоялся во Львове.
На пути к финалу харьковские теннисистки успешно провели три матча, а в главном поединке за трофей разгромили со счетом 6:0, 6:0 Маркету Паначкову из Чехии и турчанку Зейнеп Сену Сариоглан.
Также Дарья Лопатецкая на этом турнире вышла в финал одиночного разряда, где, к сожалению, со счетом 4:6, 3:6 уступила француженке Кароль Моннет.
В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА напоминают, что в июле этого года 15-летняя Дарья Лопатецкая выиграла свой первый титул ITF на профессиональном уровне.
День весьма благоприятен для дел, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не приумножить.
Весь день в Харькове будет облачно. С утра и до позднего вечера будет идти дождь c грозой.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название — День бухгалтера и аудитора.
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