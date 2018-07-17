Харьковчанка завоевала «бронзу» марокканского этапа «Бриллиантовой лиги»

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
13 июля в городе Рабат, Марокко, состоялся этап международных легкоатлетических соревнований «Бриллиантовая лига», призером которых в прыжках в высоту стала харьковская спортсменка.
Екатерина Табашник успешно преодолела высоту 1.90 м и разделила третье место с Марией Ласицкене, которая выступает под нейтральным флагом.
Еще одна украинка - киевлянка Юлия Левченко - с результатом 1.94 м стала второй. Первое место заняла Мирела Демирева из Болгарии, которая также прыгнула на 1.94 м, но по количеству попыток опередила украинку.
Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Температура немного снизится, весь день будет пасмурным. Синоптики обещают сильный дождь, особенно в городе и на юге области.
День рождения путешественника Николая Миклухо-Маклая стал датой профессионального праздника этнографов.
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