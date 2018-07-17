17.07.2018 12:14

Харьковчанка завоевала «бронзу» марокканского этапа «Бриллиантовой лиги»

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.



// ХОГА

13 июля в городе Рабат, Марокко, состоялся этап международных легкоатлетических соревнований «Бриллиантовая лига», призером которых в прыжках в высоту стала харьковская спортсменка.

Екатерина Табашник успешно преодолела высоту 1.90 м и разделила третье место с Марией Ласицкене, которая выступает под нейтральным флагом.

Еще одна украинка - киевлянка Юлия Левченко - с результатом 1.94 м стала второй. Первое место заняла Мирела Демирева из Болгарии, которая также прыгнула на 1.94 м, но по количеству попыток опередила украинку.