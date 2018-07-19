19.07.2018 12:10

Харьковский борец одержал победу на чемпионате в Мюнхене

Харьковчанин Владислав Ярощук завоевал золотую медаль на международном чемпионате по джиу-джитсу «German National IBJJF Jiu-Jitsu Championship», который прошел в Мюнхене (Германия).



// city.kharkov.ua

Харьковский спортсмен, проведя пять схваток, одержал победу в разделе NO GI в категории 82,3 кг.



Еще один харьковчанин - Артем Дворжанский - занял 2-е место в этом же разделе, но в категории 76 кг, уступив по баллам 6:7 представителю Германии. Кроме того, в разделе GI по итогам 7-ми схваток Артем занял 3-е место.



Отметим, для представителей Украинской федерации джиу-джитсу (UFBJJ) это уже второй успешный международный турнир в этом году.