Харьковский борец одержал победу на чемпионате в Мюнхене

Харьковчанин Владислав Ярощук завоевал золотую медаль на международном чемпионате по джиу-джитсу «German National IBJJF Jiu-Jitsu Championship», который прошел в Мюнхене (Германия).
Харьковский спортсмен, проведя пять схваток, одержал победу в разделе NO GI в категории 82,3 кг.
Еще один харьковчанин - Артем Дворжанский - занял 2-е место в этом же разделе, но в категории 76 кг, уступив по баллам 6:7 представителю Германии. Кроме того, в разделе GI по итогам 7-ми схваток Артем занял 3-е место.
Отметим, для представителей Украинской федерации джиу-джитсу (UFBJJ) это уже второй успешный международный турнир в этом году.
Звезды предупреждают: сегодня едва ли удастся спрятаться от проблем. Все, что не сделано или не доведено до конца, будет раздражать и всячески портить настроение.
Четверг будет облачным. Синоптики обещают кратковременные дожди с грозами, которые будут идти практически весь день, постепенно ослабевая.
Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье и человеку, и зверю, и птице.
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