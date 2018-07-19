19.07.2018 12:46

В парке Горького пройдут открытые тренировки

Ряд открытых тренировок в рамках 6-го сезона социального-спортивного проекта «Я смогу!» пройдет по выходных в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.



// city.kharkov.ua

Занятия по различным направлениям (йога, body-art, Zumba-fitness) будут проходить по субботам и воскресеньям. Тренировки проведут сертифицированные инструкторы лучших спортивных клубов города. Принять участие в занятиях смогут как участники проекта «Я смогу!», так и все желающие.

Так, 21 июля состоится открытая тренировка по «body sculpt» (пер. Отакара Яроша, 14, центр спорта и фитнеса «Унифехт», начало - в 12:00).

28 июля в ретро-зоне парка Горького проведут занятие по танцам (начало - в 10:00) и по зумба-фитнесу (в 11:00).

Также открытые тренировки в ретро-зоне пройдут 11, 19 и 26 августа (в 10:00). Посетить их могут все желающие.