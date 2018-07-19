Харьковская теннисистка завоевала очередной трофей ITF

Марина Чернышова победила в парном разряде на турнире серии ITF Womens Circuit, который состоялся в Бельгии.
Марина играла в паре с россиянкой Анной Уколовой и успешно дошла до финала, где победила соперниц из Аргентины Мелину Ферреро и Софию Луини со счетом 1:6, 6:1, 10:8.
Для харьковчанки это уже седьмой парный титул в профессиональной карьере и второй - в этом сезоне.
Звезды предупреждают: сегодня едва ли удастся спрятаться от проблем. Все, что не сделано или не доведено до конца, будет раздражать и всячески портить настроение.
Четверг будет облачным. Синоптики обещают кратковременные дожди с грозами, которые будут идти практически весь день, постепенно ослабевая.
Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье и человеку, и зверю, и птице.
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