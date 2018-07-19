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19.07.2018  18:02   

Харьковская теннисистка завоевала очередной трофей ITF

Марина Чернышова победила в парном разряде на турнире серии ITF Womens Circuit, который состоялся в Бельгии.


// ХОГА

Марина играла в паре с россиянкой Анной Уколовой и успешно дошла до финала, где победила соперниц из Аргентины Мелину Ферреро и Софию Луини со счетом 1:6, 6:1, 10:8.

Для харьковчанки это уже седьмой парный титул в профессиональной карьере и второй - в этом сезоне.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  теннис, харьков
 
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