19.07.2018 18:02

Харьковская теннисистка завоевала очередной трофей ITF

Марина Чернышова победила в парном разряде на турнире серии ITF Womens Circuit, который состоялся в Бельгии.



// ХОГА

Марина играла в паре с россиянкой Анной Уколовой и успешно дошла до финала, где победила соперниц из Аргентины Мелину Ферреро и Софию Луини со счетом 1:6, 6:1, 10:8.



Для харьковчанки это уже седьмой парный титул в профессиональной карьере и второй - в этом сезоне.