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19.07.2018  19:39   

В Харькове появится муниципальный велопрокат

Муниципальный прокат велосипедов планируют открыть в конце августа в Харькове.


// city.kharkov.ua

Муниципальный велопрокат будет создан при содействии ООО «Некст Байк Украина» - официального представителя одного из самых больших мировых операторов системы общественного велопроката немецкой компании «NextBike», сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.

Прокат будет включать 20 станций и 100 велосипедов, размещенных в разных районах города. Алексей Чубаров также отметил, что цена оренды велосипеда в муниципальном велопрокате будет демократичной. 

Отметим, что подобные проекты уже запущены в некоторых городах Украины, в частности, во Львове.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  велопрокат, харьков
 
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