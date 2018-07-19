19.07.2018 19:39

В Харькове появится муниципальный велопрокат

Муниципальный прокат велосипедов планируют открыть в конце августа в Харькове.



// city.kharkov.ua

Муниципальный велопрокат будет создан при содействии ООО «Некст Байк Украина» - официального представителя одного из самых больших мировых операторов системы общественного велопроката немецкой компании «NextBike», сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.

Прокат будет включать 20 станций и 100 велосипедов, размещенных в разных районах города. Алексей Чубаров также отметил, что цена оренды велосипеда в муниципальном велопрокате будет демократичной.

Отметим, что подобные проекты уже запущены в некоторых городах Украины, в частности, во Львове.