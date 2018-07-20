Харьковские велосипедисты завоевали 14 золотых наград в серии национальных стартов

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
Серия национальных стартов по велоспорту – «маунтинбайк»: чемпионат Украины в марафонских гонках, а также этапы чемпионата по велосипедному шорт-треку и гонки «элиминатор» состоялись в Черновцах.
По итогам соревнований на счету сборной команды Харьковской области были 14 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые медали. Наиболее успешно выступили Ирина Попова, которая в соревнованиях среди женщин завоевала золотые медали во всех трех видах программы, а также Александр Курило и Сухопалова Мария, которые завоевали по три золотые медали в соревнованиях среди юношей и девушек.
Также победителями и призерами чемпионатов стали:
Среди мужчин:
- Александр Коняев – 2-е место - на чемпионате Украины в марафонских гонках, 2-е место - на втором этапе чемпионата Украины по велосипедному шорт-треку;
- Виктор Водолага - 2-е место - на четвертом этапе чемпионата в гонке «элиминатор», 3-е место - на чемпионате Украины в марафонских гонках;
- Игорь Скобеев - 3-е место - на четвертом этапе чемпионата в гонке «элиминатор».
Среди женщин: Наталья Красильникова - 2-е место - на четвертом этапе чемпионата в гонке «элиминатор».
Среди юниоров:
- Николай Сухопалов – 1-е место - на чемпионате Украины в марафонских гонках;
- Алексей Лавренко – 1-е место - на втором этапе чемпионата Украины по велосипедному шорт-треку, 2-е место - на чемпионате Украины в марафонских гонках.
Среди юниорок:
- Марина Алтухова – 1-е место - на чемпионате Украины в марафонских гонках, 2-е место - на втором этапе чемпионата Украины по велосипедному шорт-треку;
- Алина Богдан - 1-е место - на четвертом этапе чемпионата в гонке «элиминатор».
Среди девушек: Анастасия Ивко - 3-е место - на четвертом этапе чемпионата в гонке «элиминатор».
Среди младших юношей: Егор Волков - 1-е место - на втором этапе чемпионата Украины по велосипедному шорт-треку, 3-е место - на чемпионате Украины в марафонских гонках.
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, годится мало.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Синоптики обещают дождь c грозой.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
влажн.:
давл.:
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