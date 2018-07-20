20.07.2018 15:16

Харьковские мастера джиу-джитсу завоевали комплект медалей в Германии

На международном турнире German National IBJJF Jiu-Jitsu Championship представители Харьковщины завоевали золотую, серебряную и бронзовую награды.



// kharkivoda.gov.ua

В разделе NO GI весовой категории до 82.3 кг Владислав Ярощук успешно провел пять поединков и стал победителем соревнований.

Артем Дворжанский получил две медали. В разделе NO GI весовой категории до 76кг он дошел до финала, где уступил сопернику из Германии и стал, таким образом, серебряным призером.

Бронзовую награду Артем получил в разделе GI в весе до 76 кг.