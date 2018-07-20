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20.07.2018  15:16   

Харьковские мастера джиу-джитсу завоевали комплект медалей в Германии

На международном турнире German National IBJJF Jiu-Jitsu Championship представители Харьковщины завоевали золотую, серебряную и бронзовую награды.


// kharkivoda.gov.ua

В разделе NO GI весовой категории до 82.3 кг Владислав Ярощук успешно провел пять поединков и стал победителем соревнований.

Артем Дворжанский получил две медали. В разделе NO GI весовой категории до 76кг он дошел до финала, где уступил сопернику из Германии и стал, таким образом, серебряным призером.

Бронзовую награду Артем получил в разделе GI в весе до 76 кг.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  мастер, боец, германия, харьков, медаль
 
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