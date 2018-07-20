Харьковские мастера джиу-джитсу завоевали комплект медалей в Германии

На международном турнире German National IBJJF Jiu-Jitsu Championship представители Харьковщины завоевали золотую, серебряную и бронзовую награды.
В разделе NO GI весовой категории до 82.3 кг Владислав Ярощук успешно провел пять поединков и стал победителем соревнований.
Артем Дворжанский получил две медали. В разделе NO GI весовой категории до 76кг он дошел до финала, где уступил сопернику из Германии и стал, таким образом, серебряным призером.
Бронзовую награду Артем получил в разделе GI в весе до 76 кг.
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, годится мало.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Синоптики обещают дождь c грозой.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
влажн.:
давл.:
ветер: