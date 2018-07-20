20.07.2018 19:44

Богатыри померяются силой на главной площади Харькова

Четвертый тур Открытого всеукраинского турнира «Богатырь Харькова – 2018» пройдет 21 июля на пл. Свободы.



// city.kharkov.ua

Как сообщили организаторы, «Богатырь Харькова» – это очень зрелищное, динамичное и интересное мероприятие. От участников требуется богатырская физическая сила, выдержка и скорость при выполнении очень сложных упражнений.



В турнире примут участие сильнейшие атлеты Украины, которые будут соревноваться в пяти различных дисциплинах:



– логлифт (подъем «бревна» весом 120, 130 кг);



– эстафета («прогулка лесника» (колодец) 300 кг + четыре переворота колеса 300 кг (тайер-флип) колодец – перенос руками груза весом 280-300 кг);



– гири весом 67 и 80 кг, удержание перед собой цепей весом 16 кг;



– «уточка» 190 кг, дистанция 20 м;



– удержание «чемоданов» 2х140 кг.



Начало – в 14:00. Вход – свободный.