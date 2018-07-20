Богатыри померяются силой на главной площади Харькова

Четвертый тур Открытого всеукраинского турнира «Богатырь Харькова – 2018» пройдет 21 июля на пл. Свободы.
Как сообщили организаторы, «Богатырь Харькова» – это очень зрелищное, динамичное и интересное мероприятие. От участников требуется богатырская физическая сила, выдержка и скорость при выполнении очень сложных упражнений.
В турнире примут участие сильнейшие атлеты Украины, которые будут соревноваться в пяти различных дисциплинах:
– логлифт (подъем «бревна» весом 120, 130 кг);
– эстафета («прогулка лесника» (колодец) 300 кг + четыре переворота колеса 300 кг (тайер-флип) колодец – перенос руками груза весом 280-300 кг);
– гири весом 67 и 80 кг, удержание перед собой цепей весом 16 кг;
– «уточка» 190 кг, дистанция 20 м;
– удержание «чемоданов» 2х140 кг.
Начало – в 14:00. Вход – свободный.
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, годится мало.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Синоптики обещают дождь c грозой.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
влажн.:
давл.:
ветер: