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20.07.2018  19:44   

Богатыри померяются силой на главной площади Харькова

Четвертый тур Открытого всеукраинского турнира «Богатырь Харькова – 2018» пройдет 21 июля на пл. Свободы.


// city.kharkov.ua

Как сообщили организаторы, «Богатырь Харькова» – это очень зрелищное, динамичное и интересное мероприятие. От участников требуется богатырская физическая сила, выдержка и скорость при выполнении очень сложных упражнений.

В турнире примут участие сильнейшие атлеты Украины, которые будут соревноваться в пяти различных дисциплинах:

– логлифт (подъем «бревна» весом 120, 130 кг);

– эстафета («прогулка лесника» (колодец) 300 кг + четыре переворота колеса 300 кг (тайер-флип) колодец – перенос руками груза весом 280-300 кг);

– гири весом 67 и 80 кг, удержание перед собой цепей весом 16 кг;

– «уточка» 190 кг, дистанция 20 м;

– удержание «чемоданов» 2х140 кг.

Начало – в 14:00. Вход – свободный.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  богатырь харькова, харьков
 
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