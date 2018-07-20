20.07.2018 20:05

Харьковские студентки завоевали золотую медаль на Европейских студенческих играх

Студентки НТУ «ХПИ» Марина Ильинская и Владислава Лесная завоевали первую для Украины золотую медаль (в бадминтоне) на IV Европейских студенческих играх, которые с 15 по 28 июля проходят в Коимбре (Португалия).



// city.kharkov.ua

В финале харьковские бадминтонистки со счетом 2:1 обыграли немецкий дуэт. Кроме того, в одиночной категории студенты ХПИ Марина Ильинская, Владислава Лесная и Александр Шмундяк заняли 3-е место.



Всего в IV Европейских университетских играх принимают участие более 4 тыс. спортсменов из около 50 стран мира. На соревнованиях Украина представлена в 6-ти видах спорта из 13: футбол, футзал, баскетбол, дзюдо, академическая гребля и бадминтон.



Впереди у украинских спортсменов соревнования по футзалу (19-29 июля), футболу (20-29 июля) и дзюдо (21-26 июля).



Организатор соревнований – Европейская ассоциация студенческого спорта (EUSA).