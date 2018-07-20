Харьковские студентки завоевали золотую медаль на Европейских студенческих играх

Студентки НТУ «ХПИ» Марина Ильинская и Владислава Лесная завоевали первую для Украины золотую медаль (в бадминтоне) на IV Европейских студенческих играх, которые с 15 по 28 июля проходят в Коимбре (Португалия).
В финале харьковские бадминтонистки со счетом 2:1 обыграли немецкий дуэт. Кроме того, в одиночной категории студенты ХПИ Марина Ильинская, Владислава Лесная и Александр Шмундяк заняли 3-е место.
Всего в IV Европейских университетских играх принимают участие более 4 тыс. спортсменов из около 50 стран мира. На соревнованиях Украина представлена в 6-ти видах спорта из 13: футбол, футзал, баскетбол, дзюдо, академическая гребля и бадминтон.
Впереди у украинских спортсменов соревнования по футзалу (19-29 июля), футболу (20-29 июля) и дзюдо (21-26 июля).
Организатор соревнований – Европейская ассоциация студенческого спорта (EUSA).
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, годится мало.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Синоптики обещают дождь c грозой.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
влажн.:
давл.:
ветер: