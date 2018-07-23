В Харькове пройдет паркур-фестиваль

III паркур-фестиваль «Prokach Days» пройдет 4 августа на площадке возле Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н. В. Лысенко ( ул. Сумская, 25).
организаторы, фестиваль «Prokach Days» объединяет людей, занимающихся паркуром, трикингом, уличной акробатикой и просто тех, кому нравится этот вид уличной культуры. В Харьков съедутся несколько десятков фрираннеров и трейсеров со всей Украины.
Фестиваль пройдет в нескольких дисциплинах:
- фриран (с англ. - свободный бег, направлен на работу над эстетичностью, зрелищностью движений);
- паркур (искусство рационального перемещения и преодоления препятствий с использованием прыжков);
- трикинг (сочетание движений из боевых искусств, гимнастики, капоэйры, брейкданса и других дисциплин).
Начало - в 14:00. Вход - свободный.
Сегодня легко можно забыть о чувстве меры. Вас могут ожидать крупные траты и покупки, но звезды советуют сдерживать свои желания, чтобы не превысить бюджет.
Днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.
Этот праздник считается днем защиты всех морских млекопитающих.
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