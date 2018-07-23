Главная Новости Спорт В Харькове пройдет паркур-фестиваль
23.07.2018  12:17   

В Харькове пройдет паркур-фестиваль

III паркур-фестиваль «Prokach Days» пройдет 4 августа на площадке возле Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н. В. Лысенко ( ул. Сумская, 25).


// city.kharkov.ua

организаторы, фестиваль «Prokach Days» объединяет людей, занимающихся паркуром, трикингом, уличной акробатикой и просто тех, кому нравится этот вид уличной культуры. В Харьков съедутся несколько десятков фрираннеров и трейсеров со всей Украины. 

Фестиваль пройдет в нескольких дисциплинах: 

- фриран (с англ. - свободный бег, направлен на работу над эстетичностью, зрелищностью движений); 

- паркур (искусство рационального перемещения и преодоления препятствий с использованием прыжков); 

- трикинг (сочетание движений из боевых искусств, гимнастики, капоэйры, брейкданса и других дисциплин).

Начало - в 14:00. Вход - свободный.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  спорт, паркур, харьков
 
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