23.07.2018 12:17

В Харькове пройдет паркур-фестиваль

III паркур-фестиваль «Prokach Days» пройдет 4 августа на площадке возле Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н. В. Лысенко ( ул. Сумская, 25).



// city.kharkov.ua

организаторы, фестиваль «Prokach Days» объединяет людей, занимающихся паркуром, трикингом, уличной акробатикой и просто тех, кому нравится этот вид уличной культуры. В Харьков съедутся несколько десятков фрираннеров и трейсеров со всей Украины.

Фестиваль пройдет в нескольких дисциплинах:



- фриран (с англ. - свободный бег, направлен на работу над эстетичностью, зрелищностью движений);



- паркур (искусство рационального перемещения и преодоления препятствий с использованием прыжков);

- трикинг (сочетание движений из боевых искусств, гимнастики, капоэйры, брейкданса и других дисциплин).



Начало - в 14:00. Вход - свободный.