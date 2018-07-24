Главная Новости Спорт Всеукраинский велопробег среди незрячих стартует в августе из Харькова
24.07.2018  14:28   

Всеукраинский велопробег среди незрячих стартует в августе из Харькова

4-й инклюзивный велопробег «Вижу! Могу! Помогу!» состоится с 5 по 24 августа в Украине.


// velo-tandem.org

Маршрут велосипедистов пройдет через Харьков, Полтаву, Кременчуг, Днепр, Запорожье и завершится в Херсоне. Цель велопробега – разрушить негативные стереотипы о незрячих людях и создать возможности для совместных путешествий, основав местные велотандемные инициативы по всей Украине.

«Более 20 населенных пунктов. 21 день в дороге. Более 60 участников. И все – ради равенства людей с инвалидностью в украинском обществе», – говорят организаторы.

В велопробеге традиционно принимают участие слабовидящие люди и все, кто готов присоединиться к социальной инициативе (регистрация проходит до 27 июля на сайте мероприятия).

На пути велопробега будут организованы мастерские доступности «Инклюзивный город». Там местные жители, власть и представители медиа смогут узнать, как сделать  свой город более доступным и комфортным, а также  познакомиться и пообщаться с участниками велопробега, попробовать прокатиться на велосипеде-тандеме, преодолеть препятствия на инвалидной коляске, изучить базовые фразы жестовой речи, получить юридические советы по продвижению равных прав для всех людей и борьбы с дискриминацией. 

Во время поездки на велосипедах-тандемах участники акции посетят чудеса природы – Асканию Нову, Днепровские кручи, Азовское море, а также исторические достопримечательности – Диканьку, Петриковку и Хортицу.

«Как для незрячих, так и для видящих участников велопробег уже в четвертый раз является возможностью продемонстрировать, что только вместе мы можем преодолевать любые препятствия, создавая общество, в котором наличие инвалидности не будет ограничивать ни одного человека», – отметили организаторы.

В этом году в рамках велопробега пройдет сбор средств на учреждение стипендии имени Николая Пеха – незрячего лидера, который получил степень магистра по международному праву, учился в Великобритании, США и Канаде и стал примером для многих людей. Велопробег «Вижу! Могу! Помогу!» проходит в его память, а стипендия им. Николая Пеха в Украинском католическом университете – это возможность людям с инвалидностью получить качественное образование и продолжить его деятельность.

С более подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на странице велопробега в социальной сети «Facebook» и на его официальном сайте.

Организаторы –  Общественная организация «Институт украинских студий» и Общественная организация людей с инвалидностью «Fight For Right» при поддержке Посольства США в Украине.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  велопробег, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.10 Общество В воскресенье в Харькове пройдет велопробег в английском стиле 22.06 Спорт Еще один велопробег пройдет в Харькове 20.09 Общество Осенний велодень в Харькове  
 
 

Видео

Поселок Жуковского и "Коммунар" с утра были без воды. Рабочие устраняли аварию на магистральном водопроводе
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 