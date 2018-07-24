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24.07.2018  14:45   

Сборная Харьковской области по легкой атлетике завоевала 11 наград чемпионатов Украины

В Луцке с 18 по 21 июля состоялись чемпионат Украины по легкой атлетике среди взрослых и командный чемпионат Украины по легкоатлетическому многоборью.


// ХОГА

В соревнованиях приняли участие 496 легкоатлетов из 24 областей Украины, Киева и АР Крым. Харьковская область была представлена 37 атлетами, которые завоевали 6 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

Особенно отличилась Елена Сердюк, которая уверенно победила в беге на 5000м (15:58.18) и на дистанции 10000м (32:48.54).

Победителями в своих видах программы стали:

- Марина Килипко - прыжки с шестом (4.50 м);

- Алина Калистратова - бег на 200м (23.55 сек.);

- Никита Нестеренко - метание диска (62.56 м);

- Ася Бардис – семиборье.

Серебряные награды завоевали Алина Калистратова - бег на 100м (11.64 сек.), Екатерина Табашник - прыжки в высоту (1.96 м), Юлия Шматенко - бег на 5000м (15:59.58).

Бронзовыми призерами стали: Ярослав Исаченков - прыжки в длину (7.88 м) и Павел Безнис - тройной прыжок (15.83).

В командном зачете в обоих чемпионатах сборная области завоевала третье место. Первое было за сборной Киева в чемпионате среди взрослых и за сборной Львовской области - в командном чемпионате по легкоатлетическому многоборью.

По итогам выступления на этих соревнованиях шесть харьковских легкоатлетов подтвердили выполнение нормативов в своих видах на участие в чемпионате Европы, который с 7 по 12 августа этого года состоится в столице Германии.

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  сборная, атлетика, харьков, чемпионат
 
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