30.07.2018 14:34

Харьковская велогонщица стала чемпионкой Европы

Ирина Попова завоевала «золото» чемпионата Европы по маунтинбайку, который прошел в городе Грац (Австрия).



// ХОГА

Маунтинбайк - это соревнования на горных велосипедах, которые проводятся на специальной трассе.

Спортсменка победила в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Как отметили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, Ирина Попова только с 14-м результатом прошла квалификацию, но это не помешало ей показать лучший результат в финальных гонках.

Кроме того, Ирина стала серебряным призером этапа Кубка мира в гонке «элиминатор». В финале харьковская спортсменка пропустила вперед лишь Анне Терпстру из Голландии.

В общем зачете Кубка мира Ирина Попова сейчас занимает второе место.