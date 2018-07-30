Харьковская велогонщица стала чемпионкой Европы

Ирина Попова завоевала «золото» чемпионата Европы по маунтинбайку, который прошел в городе Грац (Австрия).
Маунтинбайк - это соревнования на горных велосипедах, которые проводятся на специальной трассе.
Спортсменка победила в индивидуальной гонке с раздельным стартом.
Как отметили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, Ирина Попова только с 14-м результатом прошла квалификацию, но это не помешало ей показать лучший результат в финальных гонках.
Кроме того, Ирина стала серебряным призером этапа Кубка мира в гонке «элиминатор». В финале харьковская спортсменка пропустила вперед лишь Анне Терпстру из Голландии.
В общем зачете Кубка мира Ирина Попова сейчас занимает второе место.
Ожидается удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что важные встречи и разговоры по душам стоит проводить именно сегодня.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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