31.07.2018 13:17

В Харькове 20 тысяч человек приняли участие в различных соревнованиях

13 спортивных имиджевых мероприятий при участии около 20 тыс. спортсменов и любителей спорта провели в 2018 году в Харькове.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, в их числе - Харьковский полумарафон, V Харьковский международный марафон, IV Фестиваль бальных танцев «Харьковский вальс», турнир по скалолазанию над водой, 6-й сезон социального спортивного проекта «Я смогу!», фитнес-конвенция «FIT DAY Kharkiv», Открытый всеукраинский турнир «Богатырь Харькова - 2018» и др. В I полугодии 2018 года спортивные мероприятия в Харькове посетили более 30 тыс. человек. Все это дает возможность закрепить за городом статус самого спортивного в Украине.



Мероприятия были организованы совместно с исполнительными органами городского совета, партнерами и общественными организациями.