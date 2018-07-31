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31.07.2018  13:17   

В Харькове 20 тысяч человек приняли участие в различных соревнованиях

13 спортивных имиджевых мероприятий при участии около 20 тыс. спортсменов и любителей спорта провели в 2018 году в Харькове.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, в их числе - Харьковский полумарафон, V Харьковский международный марафон, IV Фестиваль бальных танцев «Харьковский вальс», турнир по скалолазанию над водой, 6-й сезон социального спортивного проекта «Я смогу!», фитнес-конвенция «FIT DAY Kharkiv», Открытый всеукраинский турнир «Богатырь Харькова - 2018» и др. В I полугодии 2018 года спортивные мероприятия в Харькове посетили более 30 тыс. человек. Все это дает возможность закрепить за городом  статус самого спортивного в Украине.

Мероприятия были организованы совместно с исполнительными органами городского совета, партнерами и общественными организациями.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  участие, люди, харьков
 
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