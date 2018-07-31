Даниил Картавый завоевал «бронзу» в Турции

С 27 по 29 июля в Стамбуле состоялся международный турнир по вольной борьбе «Ясар Догу». Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
В весовой категории до 125 кг харьковчанин победил соперника из Турции, но в следующем поединке уступил будущему серебряному призеру Ядолаху Мохеби из Ирана.
В борьбе за третье место Даниил победил двух турецких борцов и стал обладателем бронзовой медали. Золотую медаль в этой весовой завоевал украинец Александр Хоцянивский.
Всего на турнире сборная Украины завоевала 6 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых наград и заняла первое общекомандное место среди женщин.
Сегодня звезды во главу угла ставят такие качества, как четкость, конкретность и прагматизм. Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите.
Второй летний месяц заканчивается жаркой, солнечной погодой, без осадков.
Всемирный день рейнджера, или День паркового рейнджера, отмечаемый ежегодно 31 июля, учрежден в 2007 году.
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