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31.07.2018  14:16   

Даниил Картавый завоевал «бронзу» в Турции

С 27 по 29 июля в Стамбуле состоялся международный турнир по вольной борьбе «Ясар Догу». Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.


// ХОГА

В весовой категории до 125 кг харьковчанин победил соперника из Турции, но в следующем поединке уступил будущему серебряному призеру Ядолаху Мохеби из Ирана.

В борьбе за третье место Даниил победил двух турецких борцов и стал обладателем бронзовой медали. Золотую медаль в этой весовой завоевал украинец Александр Хоцянивский.

Всего на турнире сборная Украины завоевала 6 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых наград и заняла первое общекомандное место среди женщин.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  картавый, бронза, харьков
 
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