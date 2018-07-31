31.07.2018 14:16

Даниил Картавый завоевал «бронзу» в Турции

С 27 по 29 июля в Стамбуле состоялся международный турнир по вольной борьбе «Ясар Догу». Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.



// ХОГА

В весовой категории до 125 кг харьковчанин победил соперника из Турции, но в следующем поединке уступил будущему серебряному призеру Ядолаху Мохеби из Ирана.

В борьбе за третье место Даниил победил двух турецких борцов и стал обладателем бронзовой медали. Золотую медаль в этой весовой завоевал украинец Александр Хоцянивский.

Всего на турнире сборная Украины завоевала 6 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых наград и заняла первое общекомандное место среди женщин.