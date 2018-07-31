Красочный забег: на 5-километровой дистанции бегунов будут осыпать красками

Спортивно-развлекательное мероприятие «Красочный забег» пройдет 5 августа в Харькове.
Участники мероприятия будут бежать через специальные зоны, где их будут осыпать яркими красками. Дистанция забега - 5 км.
«Скорость не важна. Для этого забега важнее праздничное настроение и яркие краски», - отметили организаторы.
Зарегистрироваться на участие в мероприятии могут все желающие до 3 августа включительно.
Начало мероприятия - в 10:00.
Место проведения: Лыжная база ХНПУ им. Г. С. Сковороды (ул. Сокольники, 6, Лесопарк).
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