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31.07.2018  18:30   

Красочный забег: на 5-километровой дистанции бегунов будут осыпать красками

Спортивно-развлекательное мероприятие «Красочный забег» пройдет 5 августа в Харькове.


// city.kharkov.ua

Участники мероприятия будут бежать через специальные зоны, где их будут осыпать яркими красками. Дистанция забега - 5 км.

«Скорость не важна. Для этого забега важнее праздничное настроение и яркие краски», - отметили организаторы.

Зарегистрироваться на участие в мероприятии могут все желающие до 3 августа включительно.

Начало мероприятия - в 10:00.

Место проведения: Лыжная база ХНПУ им. Г. С. Сковороды (ул. Сокольники, 6, Лесопарк).

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  забег, харьков
 
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