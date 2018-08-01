01.08.2018 11:48

Определились все участники US Open от Украины

Всего в одном из главных теннисных турниров года будут принимать участие одиннадцать спортсменов от Украины, в том числе, в основной сетке - харьковчанка Элина Свитолина



squarespace.com

squarespace.com

В мужском разряде Украину на квалификации представят Сергей Стаховский и Илья Марченко, а в женском — Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катерина Завацкая.



Самыми опытными участниками американского турнира являются Стаховский и Марченко. Сергей сыграет в 14-й раз подряд на US Open, а Илья — в 9-й раз.



Что касается женского одиночного разряда, то Костюк и Завацкая - дебютанты на турнире. А вот Калинина сыграет на US Open в 4-й раз подряд. В прошлом году она сумела преодолеть первый раунд квалификации.



В основной сетке турнира сыграют пять украинских теннисисток — Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова и Даяна Ястремская.

В мужском разряде в основном раунде сыграет лишь Александр Долгополов.



На данный момент лучший результат среди всех представителей Украины у Катерины Бондаренко. В 2009 году она дошла до четвертьфинала турнира.

А вот для Даяны Ястремской это будет первое попадание в основную сетку турнира.



В прошлом сезоне на соревновании в США выступали три украинки — Элина Свитолина вылетела в четвертом раунде, Катерина Козлова — в третьем, а Леся Цуренко покинула его в первом же раунде.



US Open в этом году стартует 27 августа. Действующей чемпионкой турнира является американка Слоан Стивенс.