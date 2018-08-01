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01.08.2018  11:48   

Определились все участники US Open от Украины

Всего в одном из главных теннисных турниров года будут принимать участие одиннадцать спортсменов от Украины, в том числе, в основной сетке - харьковчанка Элина Свитолина


squarespace.com
squarespace.com

В мужском разряде Украину на квалификации представят Сергей Стаховский и Илья Марченко, а в женском — Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катерина Завацкая.

Самыми опытными участниками американского турнира являются Стаховский и Марченко. Сергей сыграет в 14-й раз подряд на US Open, а Илья — в 9-й раз.

Что касается женского одиночного разряда, то Костюк и Завацкая - дебютанты на турнире. А вот Калинина сыграет на US Open в 4-й раз подряд. В прошлом году она сумела преодолеть первый раунд квалификации.

В основной сетке турнира сыграют пять украинских теннисисток — Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова и Даяна Ястремская.

В мужском разряде в основном раунде сыграет лишь Александр Долгополов.

На данный момент лучший результат среди всех представителей Украины у Катерины Бондаренко. В 2009 году она дошла до четвертьфинала турнира.

А вот для Даяны Ястремской это будет первое попадание в основную сетку турнира.

В прошлом сезоне на соревновании в США выступали три украинки — Элина Свитолина вылетела в четвертом раунде, Катерина Козлова — в третьем, а Леся Цуренко покинула его в первом же раунде.

US Open в этом году стартует 27 августа. Действующей чемпионкой турнира является американка Слоан Стивенс.

Источник:   https://sportarena.com/tennis/us-open/pyat-ukraintsev-sygrayut-v-kvalifikatsii-us-open/
 Тэги:  теннис, харьков, украина, спорт, турнир, свитолина, завацкая, калинина, стаховский, марченко, костюклеся цуренко, бондаренко, козлова, ястремская.
 
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