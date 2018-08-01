01.08.2018 12:48

Харковчанин успешно защитил ворота лучшего клуба Европы

Украинский футболист Андрей Лунин провел свой первый матч в составе мадридского «Реала»



footboom.com

Харковчанин успешно защитил ворота лучшего клуба Европы



Дебют уроженца Харьковской области пришелся на матч Международного Кубка чемпионов (товарищеский турнир, матчи которого проходят в Европе и США) против английского клуба «Манчестер Юнайтед». Матч состоялся в Майами (США) на стадионе «Хард Рок», пишет Город Х.

Андрей Лунин вышел на поле с начала второго тайма, когда его команда уступала в счете 1:2. С таким результатом матч и завершился.

Можно сказать, что дебют для Лунина сложился удачно – в матче против одной из лучших команд Европы молодой голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.



Напомним, что 19-летний Лунин подписал контракт с «Реалом» 22 июня.

Первые серьезные шаги в футболе делал в харьковском «Металлисте», но тогдашний тренерский штаб не увидел для Андрея места в основном составе команды.

В 2015 году парень перешел в «Днепр», где стал основным вратарем команды. Затем в его карьере была луганская «Заря».



Тренеры мадридского «Реала» обратили внимание на Лунина во время матча луганской «Зари» против испанского «Атлетика». Во многом благодаря игре голкипера украинский клуб сенсационной победил на выезде со счетом 1:0.













