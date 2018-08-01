Главная Новости Спорт На ступеньках ХНАТОБа сыграют в уличный футбол и баскетбол
01.08.2018  14:56   

На ступеньках ХНАТОБа сыграют в уличный футбол и баскетбол

18 августа с десяти утра до девяти часов вечера на площадке перед Харьковским национальным академическим театром оперы и балета имени Н. В. Лысенко пройдет фестиваль уличного футбола и баскетбола.


// sportevents.kharkiv.ua

Мероприятие состоится в рамках проекта развития уличных культур «Street Culture». Турнир по новому для Украины направлению «Уличный футбол» пройдет в городе впервые. Он станет экспериментальным, после чего планируется открыть Лигу уличного футбола «Street Culture». 

«Мы создали турнир уличного футбола под названием «Boss of Panna». Панна нокаут - это проброс мяча между ног, который обеспечивает победу в игре. В этом году будут проведены баттлы «Один на один стрит» и «Один на один панна» в двух категориях - от 10 до 15 лет, а также от 16 лет и старше. Участникам игр за победу или грубое нарушение правил будут выдавать карточки «RESPECT» и «DISRESPECT», - рассказали в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта.

Всем, кто хочет принять участие в турнире, необходимо предварительно заполнить специальную форму здесь, или зарегистрироваться в сам день фестиваля с 9:00 до 11:00.

Призовой фонд составляет 5 тыс. грн. Также игрокам вручат подарки от партнеров мероприятия.

Турнир по уличному баскетболу будет проходить уже третий год в рамках Украинской стритбольной лиги «USL 3x3». Победители турнира представят родной город в финале игр Украинской стритбольной лиги. В программе - турниры «3х3» среди мужских и женских команд разных возрастов, а также конкурс слэм-данков. Зарегистрироваться на участие в турнире можно здесь.

Более подробная информация размещена на сайте Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.

Время проведения фестиваля - с 10:00 до 21:00.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  фестиваль, уличные культуры, харьков
 
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