Осужденные Крюковской колонии отправились в отпуск

С начала года было предоставлено 26 таких отпусков
Как сообщает Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, в государственном учреждении «Крюковская исправительная колония (№29)» предоставлено разрешение на краткосрочные отпуска осужденным.
Согласно части 4 статьи 111 Уголовно-исполнительного кодекса Украины осужденные, работающие и находящиеся в исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания, имеют право на ежегодный краткосрочный выезд за пределы колонии продолжительностью 14 календарных дней. С начала года было предоставлено 26 таких отпусков.
«Предоставление ежегодной краткосрочного отпуска является положительным стимулом для осужденных по добросовестного отношения к труду и возможностью решить вопросы трудового и бытового устройства после освобождения, а также вопросы личного характера», - отметил начальник учреждения Сергей Довженко.
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