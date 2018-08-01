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01.08.2018  15:49   

Осужденные Крюковской колонии отправились в отпуск

С начала года было предоставлено 26 таких отпусков


http://www.kvs.gov.ua
Осужденные Крюковской колонии отправились в отпуск

Как сообщает Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, в государственном учреждении «Крюковская исправительная колония (№29)» предоставлено разрешение на краткосрочные отпуска осужденным.

Согласно части 4 статьи 111 Уголовно-исполнительного кодекса Украины осужденные, работающие и находящиеся в исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания, имеют право на ежегодный краткосрочный выезд за пределы колонии продолжительностью 14 календарных дней. С начала года было предоставлено 26 таких отпусков.

«Предоставление ежегодной краткосрочного отпуска является положительным стимулом для осужденных по добросовестного отношения к труду и возможностью решить вопросы трудового и бытового устройства после освобождения, а также вопросы личного характера», - отметил начальник учреждения Сергей Довженко.




 

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции
 Тэги:  осужденные, отпуск, харьков, крюковская колония
 
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