01.08.2018 17:18

В Харькове установлен мировой рекорд среди женщин-парашютисток

На аэродроме «Коротич» в свободном падении на высоте 5 000 метров 57 женщин-парашютисток показали три фигуры



objectiv.tv

Мировой рекорд 57-way — 3 points установлен представителями 19 стран.

Спортсменки на высоте более 5000 метров отделились от трех самолетов — на выброску парашютистов работали два Ан-28 и Л-410.



За полторы минуты в свободном падении участницы рекорда собрались в заданную фигуру, а затем дважды ее перестроили в воздухе.

Скорость летательных аппаратов на выброске достигала около 170 км/час.



Международное достижение Women on Wings зарегистрировали на аэродроме «Коротич» судьи FAI — Жизель Хейтзингер и Владимир Злотник, после чего отправили официальное видео рекордной попытки своим коллегам в других странах.



Международная коллегия судей подтвердила установление рекорда мира в категории «Большие формации с перестроением среди женщин». Капитанами мирового рекорда стали именитые парашютистки: Лиза Ненсен, Марлюс Швартхоф, Лесли Гейл, Кейт Купер-Дженсен, Аля Веселова.



Парашютный рекорд в категории «Большие формации с перестроением» фиксировали три воздушных видеооператора: Андрей Веселов, Хенни Виггерс, Егор Высоцкий.

Международные сборы парашютистов на аэродроме «Коротич» продолжаются. В поддержку «Женщин на крыльях» выступают спортсмены-мужчины.



Из самолетов Ан-28 и Л-410 парашютисты выполняют тренировочные прыжки, собирают и перестраивают сложные формации, которые посвящают девушкам из проекта Women on Wings.



В целом на дроп-зоне с понедельника прыжки осуществляют скайдайверы из более чем 40 стран мира. В понедельник и вторник выполнялись тренировочные прыжки группами по 52 человека среди женщин, сегодня спортсменки приступили к рекордным попыткам, которые уже увенчались первыми успехами.



Women on Wings намереваются перебить свое достижение. Сегодня, завтра и в пятницу парашютистки будут выполнять прыжки формациями по 60 человек, 62 и 64, чтобы установить новые мировые рекорды.





























