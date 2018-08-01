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01.08.2018  17:18   

В Харькове установлен мировой рекорд среди женщин-парашютисток

На аэродроме «Коротич» в свободном падении на высоте 5 000 метров 57 женщин-парашютисток показали три фигуры


objectiv.tv

Мировой рекорд 57-way — 3 points установлен представителями 19 стран.

Спортсменки на высоте более 5000 метров отделились от трех самолетов — на выброску парашютистов работали два Ан-28 и Л-410.

За полторы минуты в свободном падении участницы рекорда собрались в заданную фигуру, а затем дважды ее перестроили в воздухе.

Скорость летательных аппаратов на выброске достигала около 170 км/час.

Международное достижение Women on Wings зарегистрировали на аэродроме «Коротич» судьи FAI — Жизель Хейтзингер и Владимир Злотник, после чего отправили официальное видео рекордной попытки своим коллегам в других странах.

Международная коллегия судей подтвердила установление рекорда мира в категории «Большие формации с перестроением среди женщин». Капитанами мирового рекорда стали именитые парашютистки: Лиза Ненсен, Марлюс Швартхоф, Лесли Гейл, Кейт Купер-Дженсен, Аля Веселова.

Парашютный рекорд в категории «Большие формации с перестроением» фиксировали три воздушных видеооператора: Андрей Веселов, Хенни Виггерс, Егор Высоцкий.
Международные сборы парашютистов на аэродроме «Коротич» продолжаются. В поддержку «Женщин на крыльях» выступают спортсмены-мужчины.

Из самолетов Ан-28 и Л-410 парашютисты выполняют тренировочные прыжки, собирают и перестраивают сложные формации, которые посвящают девушкам из проекта Women on Wings.

В целом на дроп-зоне с понедельника прыжки осуществляют скайдайверы из более чем 40 стран мира. В понедельник и вторник выполнялись тренировочные прыжки группами по 52 человека среди женщин, сегодня спортсменки приступили к рекордным попыткам, которые уже увенчались первыми успехами.

Women on Wings намереваются перебить свое достижение. Сегодня, завтра и в пятницу парашютистки будут выполнять прыжки формациями по 60 человек, 62 и 64, чтобы установить новые мировые рекорды.








 





 

Источник:   Медиа группа Объектив
 Тэги:  рекорд, парашют, харьков, женщины, спорт, прыжок
 
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