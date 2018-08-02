Традиционная спортивная ярмарка пройдет в парке Горького осенью

V Cпортивная ярмарка «Харьков – спортивная столица» пройдет 8 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.
В День физической культуры и спорта Украины территорию парка разделят на три функциональные зоны. На центральной аллее, спортплощадках и зоне боевых единоборств будут представлены различные спортивные организации города.
На ярмарке можно будет посмотреть показательные выступления спортсменов и попробовать себя в различных видах спорта, продемонстрировать силу и ловкость на тренажерах и спортивных снарядах, принять участие в конкурсах и соревнованиях, испытаниях и квестах. Победителей ждут призы.
Время проведения - с 10:00 до 17:00.
Отметим, что уже традиционная для Харькова ярмарка спорта получила много положительных отзывов как среди жителей города, так и от спортивных организаций. Поскольку спортивная ярмарка проходит в начале учебного года, родители могут получить на ней всю необходимую информацию от тренеров, ознакомиться с местом расположения спортивных учреждений, графиком проведения занятий и многим другим. Благодаря непосредственному общению, спортивным организациям удалось привлечь к занятиям спортом около 8 тыс. детей.
Напомним, что в 2017 году в рамках ярмарки был установлен рекорд Украины «Самая массовая демонстрация элементов по тхэквондо». В масштабной акции приняли участие две тысячи и один тхэквондист разного возраста, а также их тренеры.
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