Харьковские велосипедисты - сильнейшие в Украине

Спортсмены Первой столицы привезли с первенства страны медали высшей пробы
В городе Хмельницкий состоялся второй этап юношеского чемпионата Украины по велоспорту на шоссе в гонке «критериум» и юношеский чемпионат Украины в командных гонках на время, в ходе которых спортсмены Харьковщины завоевали 2 золотые и 2 серебряные награды.Об этом сообщает Управление по делам молодежи и спорта ХОГА.
Среди девушек 13-14 лет дважды на пьедестал почета поднималась харьковчанка София Трубчанинова. Она завоевала победу в командных гонках на 15 км. в составе объединенной команды вместе с двумя киевлянками и спортсменкой из Житомира. Кроме того, София также стала серебряным призером в гонке «критериум».
Среди юношей в гонке «критериум» победителем стал харьковчанин Валентин Кабашный. В командных гонках на время Валентин вместе с харьковчанами Андреем Деркачевым и Ильей Валиахметовым, а также Семеном Симоном из Никополя занял второе место.
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