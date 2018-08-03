Парашютистки на Коротиче побили свой же мировой рекорд

2 августа в рамках международного проекта Women on Wings был установлен еще один мировой рекорд в больших формациях среди женщин.
Участницы проекта побили свой же мировой рекорд, который установили накануне, когда 57 женщин-скайдайверов на высоте более 5000 метров отделились от трех самолетов и в свободном падении собрали большую формацию и дважды ее перестроили, таким образом, показав три фигуры.
2 августа в установлении нового рекорда приняли участие уже 60 спортсменок, которые в свободном падении собрали три фигуры. Также это достижение было повторено и второй группой спортсменок.
На этом останавливаться участницы проекта Women on Wings не собираются. В планах – установить новые достижения с участием 62 и 64 спортсменок.
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