03.08.2018 12:29

Парашютистки на Коротиче побили свой же мировой рекорд

2 августа в рамках международного проекта Women on Wings был установлен еще один мировой рекорд в больших формациях среди женщин.



// ХОГА

Участницы проекта побили свой же мировой рекорд, который установили накануне, когда 57 женщин-скайдайверов на высоте более 5000 метров отделились от трех самолетов и в свободном падении собрали большую формацию и дважды ее перестроили, таким образом, показав три фигуры.

2 августа в установлении нового рекорда приняли участие уже 60 спортсменок, которые в свободном падении собрали три фигуры. Также это достижение было повторено и второй группой спортсменок.

На этом останавливаться участницы проекта Women on Wings не собираются. В планах – установить новые достижения с участием 62 и 64 спортсменок.