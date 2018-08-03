Главная Новости Спорт Парашютистки на Коротиче побили свой же мировой рекорд
03.08.2018  12:29   

Парашютистки на Коротиче побили свой же мировой рекорд

2 августа в рамках международного проекта Women on Wings был установлен еще один мировой рекорд в больших формациях среди женщин.


// ХОГА

Участницы проекта побили свой же мировой рекорд, который установили накануне, когда 57 женщин-скайдайверов на высоте более 5000 метров отделились от трех самолетов и в свободном падении собрали большую формацию и дважды ее перестроили, таким образом, показав три фигуры.

2 августа в установлении нового рекорда приняли участие уже 60 спортсменок, которые в свободном падении собрали три фигуры. Также это достижение было повторено и второй группой спортсменок.

На этом останавливаться участницы проекта Women on Wings не собираются. В планах – установить новые достижения с участием 62 и 64 спортсменок.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  парашют, мировой рекорд, коротич, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.08 Спорт В Харькове установлен мировой рекорд среди женщин-парашютисток 16.08 Спорт Парашютисты на аэродроме Коротич пойдут на новый рекорд 25.07 Спорт Под Харьковом парашютисты установили рекорд
 
 

Видео

В Региональном центре услуг консультируют желающих принять участие в жилищных программах
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 