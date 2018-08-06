Металлист 1925 разгромил ПФК Сумы (ВИДЕО)

Харьковские футболисты одержали уверенную победу
Харьковский Металлист 1925 разгромил сумских "горожан" 4:1.
Интересно, что все четыре гола - на счету Олег Синица!
Арбитр - Геннадий Серпутько (Одесса)
"Металлист 1925" : Дьяков, Емельянов, Поспелов, Жданов, Мельничук, Калюжный, Романов (Луиз Фернандо 65), Мазун (Климаков 67), Синица (Стороженко 76), Чегурко (Коваленко Е. 46), Давыдов (к) (Сула 72)
Запас: Сидоренко, Жук, Коваленко И., Цвиренко, Шевченко, Дехтяренко
Главный тренер - Сергей Валяев
ПФК "Сумы" : Старущенко, Переверза, Рафальский, Кохия, Луговой (Козлов 59), Вечурко, Гордийчук (Мурашов 59), Лиховидько, Бовтрук (Шарай В. 73), Яворский, Тарануха
Запас: Штанько, Пинчук, Шарай С., Бубенцов
Главный тренер - Сергей Золотницкий
Голы: Синица 23, 63, 70, 74 - Яворский 90
На 45+2 мин. Синица ("М1925") не реализовал пенальти (вратарь)
Предупреждения: Кохия 45+1, Лиховидько 51, Переверза 90+2 - Поспелов 65, Стороженко 81, Луиз Фернандо 90+2
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