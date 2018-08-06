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06.08.2018  10:27   

Металлист 1925 разгромил ПФК Сумы (ВИДЕО)

Харьковские футболисты одержали уверенную победу


metalist1925.com

Харьковский Металлист 1925 разгромил сумских "горожан" 4:1.

Интересно, что все четыре гола  - на счету Олег Синица!

Арбитр - Геннадий Серпутько (Одесса)

"Металлист 1925" : Дьяков, Емельянов, Поспелов, Жданов, Мельничук, Калюжный, Романов (Луиз Фернандо 65), Мазун (Климаков 67), Синица (Стороженко 76), Чегурко (Коваленко Е. 46), Давыдов (к) (Сула 72)

Запас: Сидоренко, Жук, Коваленко И., Цвиренко, Шевченко, Дехтяренко

Главный тренер - Сергей Валяев

ПФК "Сумы" : Старущенко, Переверза, Рафальский, Кохия, Луговой (Козлов 59), Вечурко, Гордийчук (Мурашов 59), Лиховидько, Бовтрук (Шарай В. 73), Яворский, Тарануха

Запас: Штанько, Пинчук, Шарай С., Бубенцов

Главный тренер - Сергей Золотницкий

Голы: Синица 23, 63, 70, 74 - Яворский 90

На 45+2 мин. Синица ("М1925") не реализовал пенальти (вратарь)

Предупреждения: Кохия 45+1, Лиховидько 51, Переверза 90+2 - Поспелов 65, Стороженко 81, Луиз Фернандо 90+2

Следующий матч на выезде харьковчане сыграют против главного соперника - команды «Днепр-1»

 

Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, спорт, харьков, победа, металлист 1925
 
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