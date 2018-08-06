Металлист 1925 разгромил ПФК Сумы (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 5 августа Если ваши дела идут по плану – отлично, если же в них наметилась пробуксовка, звезды советуют вам проявить гибкость и поискать обходные пути.

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 6 августа Ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем небо могут ненадолго занять облака. Существенных осадков синоптики не обещают.