06.08.2018 13:18

Харьковские синхронистки - вице-чемпионки Европы

Представительницы Первой столицы успешно выступили на первенстве континента в Шотландии.



//kharkivoda.gov.ua/

Украинская сборная, которая состоит исключительно из харьковских спортсменок и тренируется в нашем регионе, стала лучшей в Европе в командной комбинации. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

В технической программе украинский дуэт вышел под последним стартовым номером и уже знал результаты всех участников.

В результате, Яхно и Савчук набрали 92.6188 балла (27.9000 - исполнение, 28.3000 - впечатление, 36.4188 - сложность) и уступили россиянкам 2.4847 балла.

Отметим, что это был первый комплект медалей, разыгранный на первом в истории чемпионате Европы по летним видам спорта (объединенных чемпионатах Европы по синхронному плаванию, плавание, плавание на открытой воде, легкой атлетике, велоспорту, прыжкам в воду, гольфа, веслуваннi, спортивной гимнастике и триатлоне).