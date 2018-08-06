Харьковские синхронистки - вице-чемпионки Европы

Представительницы Первой столицы успешно выступили на первенстве континента в Шотландии.
Украинская сборная, которая состоит исключительно из харьковских спортсменок и тренируется в нашем регионе, стала лучшей в Европе в командной комбинации. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
В технической программе украинский дуэт вышел под последним стартовым номером и уже знал результаты всех участников.
В результате, Яхно и Савчук набрали 92.6188 балла (27.9000 - исполнение, 28.3000 - впечатление, 36.4188 - сложность) и уступили россиянкам 2.4847 балла.
Отметим, что это был первый комплект медалей, разыгранный на первом в истории чемпионате Европы по летним видам спорта (объединенных чемпионатах Европы по синхронному плаванию, плавание, плавание на открытой воде, легкой атлетике, велоспорту, прыжкам в воду, гольфа, веслуваннi, спортивной гимнастике и триатлоне).
День обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
Ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем небо могут ненадолго занять облака. Существенных осадков синоптики не обещают.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
влажн.:
давл.:
ветер: