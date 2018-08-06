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06.08.2018  13:18   

Харьковские синхронистки - вице-чемпионки Европы

Представительницы Первой столицы успешно выступили на первенстве континента в Шотландии.


//kharkivoda.gov.ua/

Украинская сборная, которая состоит исключительно из харьковских спортсменок и тренируется в нашем регионе, стала лучшей в Европе в командной комбинации. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

В технической программе украинский дуэт вышел под последним стартовым номером и уже знал результаты всех участников.

В результате, Яхно и Савчук набрали 92.6188 балла (27.9000 - исполнение, 28.3000 - впечатление, 36.4188 - сложность) и уступили россиянкам 2.4847 балла.

Отметим, что это был первый комплект медалей, разыгранный на первом в истории чемпионате Европы по летним видам спорта (объединенных чемпионатах Европы по синхронному плаванию, плавание, плавание на открытой воде, легкой атлетике, велоспорту, прыжкам в воду, гольфа, веслуваннi, спортивной гимнастике и триатлоне).

Источник:   ХОГА
 Тэги:  синхронистки, серебро, харьков, чемпионат мира, шотландия
 
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