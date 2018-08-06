06.08.2018 14:16

Харьковские велосипедисты - триумфаторы Кубка Украины по рейсингу

Спортсмены Первой столицы завоевали более восьми десятков медалей по велосипедному мотокроссу.



//kharkivoda.gov.ua/

Как сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА, Велосипедисты Харьковщины завоевали 82 награды в серии национальных соревнований по веломотокроссу или BMX.



Очередная серия национальных турниров по этой дисциплине велоспрта прошла на специализированной трассе в городе Купянск.

Это был второй этап Кубка Украины во всех возрастных категориях, а также чемпионаты Украины в индивидуальных гонках на время и рейсинге среди юношей и юниоров.



Совместными усилиями харьковчане завоевали 29 золотых, 26 серебряных и 27 бронзовых медалей.



В соревнованиях среди юношей в своих возрастных группах наиболее успешно, собрав по три золотые награды, выступили: Илья Рыбин (юноши 15-16 лет), Алина Орлова (девушки 15-16 лет), Дарья Сузова (девушки 13-14 лет), Андрей Сердюк (юноши 11-12 лет), Александра Капустина (девушки 11-12 лет) и Екатерина Шутько (девочки 9-10 лет).



Золотой дубль на чемпионатах Украины в категории «юноши 9-10 лет» оформил Иван Радченко. Даниил Черемский в категории «юноши 13-14 лет» стал победителем этапа Кубка и чемпионата Украины по рейсингу.



Также Назар Евфименко (юноши 7-8 лет) и Роман Кришевский (юноши 13-14 лет) победили на чемпионате Украины в индивидуальных гонках, а Ярослав Попов - на этапе Кубка Украины среди юношей 9-10 лет.



В соревнованиях среди юниоров дважды на высшую ступеньку пьедестала почета поднимался Александр Щербак, выиграв чемпионаты Украины в индивидуальных гонках на время и чемпионат Украины по рейсингу.



В соревнованиях среди взрослых золотые медали второго этапа Кубка Украины завоевали Владислав Сапожников и Алина Ласкина.



Следующая серия национальных турниров по велоспорту ВМХ состоится в середине августа в Черновцах.