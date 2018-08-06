Завтра в Харькове начинаются матчи женской Лиги чемпионов

Среди участников квалификационных поединков - харьковская команда Жилстрой-1
Действующий чемпион и обладатель Кубка Украины по футболу среди женщин – харьковский «Жилстрой-1» завершил подготовку к еврокубковым баталиям.
Завтра в первой столице начинается квалификационный раунд Лиги чемпионов в шестой отборочной группе. Он продлится по тринадцатое августа.
Тренировки самой титулованной женской футбольной команды Украины сейчас проходять на учебно-тренировочной базе в поселке Высокий.
Календарь игр:
7 августа, УТБ "Металлист" (пос. Высокий)
11:00 Олимпия Клуж - Кардифф Мет
17:00 Жилстрой-1 - Биркиркара
10 августа, УТБ "Металлист" (пос. Высокий)
11:00 Олимпия Клуж - Биркиркара
17:00 Кардифф Мет - Жилстрой-1
13 августа, УТБ "Металлист" (пос. Высокий)
18:00 Биркиркара - Кардифф Мет
13 августа, ОСК "Металлист" (Харьков)
18:00 Жилстрой-1 - Олимпия Клуж
С целью популяризации женского футбола, отборочные матчи Лиги Чемпионов будут транслироваться на YouTube-канале Kharkov Sport City и на телеканале Xsport.
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