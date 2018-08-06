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06.08.2018  15:17   

Завтра в Харькове начинаются матчи женской Лиги чемпионов

Среди участников квалификационных поединков - харьковская команда Жилстрой-1


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Действующий чемпион и обладатель Кубка Украины по футболу среди женщин – харьковский «Жилстрой-1» завершил подготовку к еврокубковым баталиям.

Завтра в первой столице начинается квалификационный раунд Лиги чемпионов в шестой отборочной группе. Он продлится по тринадцатое августа.

Тренировки самой титулованной женской футбольной команды Украины сейчас проходять на учебно-тренировочной базе в поселке Высокий.

Календарь игр:

7 августа, УТБ "Металлист" (пос. Высокий)

    11:00 Олимпия Клуж - Кардифф Мет
    17:00 Жилстрой-1 - Биркиркара

10 августа, УТБ "Металлист" (пос. Высокий)

    11:00 Олимпия Клуж - Биркиркара
    17:00 Кардифф Мет - Жилстрой-1

13 августа, УТБ "Металлист" (пос. Высокий)

    18:00 Биркиркара - Кардифф Мет

13 августа, ОСК "Металлист" (Харьков)

    18:00 Жилстрой-1 - Олимпия Клуж

С целью популяризации женского футбола, отборочные матчи Лиги Чемпионов будут транслироваться на YouTube-канале Kharkov Sport City и на телеканале Xsport.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  еврокубок, футбол, харьков, жилстрой-1, квалификация
 
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