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06.08.2018  15:17   

Харьковчанин - один из сильнейших борцов Европы

Адлан Батев - бронзовый призер первенства континента


/kharkivoda.gov.ua/

С 30 июля по 4 августа в итальянском Риме состоялись соревнования по борьбе среди юниоров. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

Харьковчанин стал призером чемпионата в борьбе вольным стилем в весовой категории до 74кг. На пути к медали Адлан Батаев выиграл у соперника из Польши, но в следующем поединке уступил Рамазану Ишаку Сари из Турции, который в итоге стал чемпионом Европы.

Далее в борьбе за третье место Адлан Батаев победил соперников из Болгарии и Армении.

В целом на этом чемпионате украинцы совместными усилиями представителей вольной, женской и греко-римской борьбы завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 8 бронзовых медалей.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  вольная борьба, харьков, бронза, призер, чемпионат европы
 
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