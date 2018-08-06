Харьковчанин - один из сильнейших борцов Европы

Адлан Батев - бронзовый призер первенства континента
С 30 июля по 4 августа в итальянском Риме состоялись соревнования по борьбе среди юниоров. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
Харьковчанин стал призером чемпионата в борьбе вольным стилем в весовой категории до 74кг. На пути к медали Адлан Батаев выиграл у соперника из Польши, но в следующем поединке уступил Рамазану Ишаку Сари из Турции, который в итоге стал чемпионом Европы.
Далее в борьбе за третье место Адлан Батаев победил соперников из Болгарии и Армении.
В целом на этом чемпионате украинцы совместными усилиями представителей вольной, женской и греко-римской борьбы завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 8 бронзовых медалей.
День обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
Ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем небо могут ненадолго занять облака. Существенных осадков синоптики не обещают.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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