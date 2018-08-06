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06.08.2018  16:43   

Фехтовальщик из Харькова - третий в мире (ВИДЕО)

Шпажист из Первой столицы стал бронзовым призером чемпионата мира


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Как сообщает МГ Объектив, в китайском городе Уси завершился чемпионат мира по фехтованию на шпагах.

Бронзовцым призером стал Роман Свичкарь.

Ээто был дебютный чемпионат мира для спортсмена.

Таких медалей у Украины за всю историю независимости всего три.

Источник:   МГ Объектив
 Тэги:  фехтование, шпага, харьков, свечкарь
 
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