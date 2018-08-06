Фехтовальщик из Харькова - третий в мире (ВИДЕО)

Шпажист из Первой столицы стал бронзовым призером чемпионата мира
Как сообщает МГ Объектив, в китайском городе Уси завершился чемпионат мира по фехтованию на шпагах.
Бронзовцым призером стал Роман Свичкарь.
Ээто был дебютный чемпионат мира для спортсмена.
Таких медалей у Украины за всю историю независимости всего три.
День обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
Ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем небо могут ненадолго занять облака. Существенных осадков синоптики не обещают.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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