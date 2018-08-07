Сегодня - день рождения олимпийской чемпионки Яны Клочковой

Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил легендарную спортсменку
Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 7 августа, поздравил с днем рождения олимпийскую чемпионку, Героя Украины, почетную харьковчанку Яну Клочкову.
«Трудолюбие, упорство и волевой характер позволили Вам достигнуть больших высот в спорте. Вы одержали немало ярких, незабываемых побед за годы Вашей спортивной карьеры, укрепив позиции Украины на международной спортивной арене.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, реализации намеченных планов, успехов и вдохновения!» - говорится в поздравлении городского головы.
Логика сегодня будет в приоритете – день совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов и предложений.
С раннего утра до обеда небо будет ясным. Позже могут набежать тучки, синоптики даже обещают местами кратковременные дожди.
7 августа кредиторы напоминают о себе.
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