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07.08.2018  11:19   

Сегодня - день рождения олимпийской чемпионки Яны Клочковой

Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил легендарную спортсменку


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Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 7 августа, поздравил с днем рождения олимпийскую чемпионку, Героя Украины, почетную харьковчанку Яну Клочкову.

«Трудолюбие, упорство и волевой характер позволили Вам достигнуть больших высот в спорте. Вы одержали немало ярких, незабываемых побед за годы Вашей спортивной карьеры, укрепив позиции Украины на международной спортивной арене.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, реализации намеченных планов, успехов и вдохновения!» - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  клочкова, день рождения, харьков, мэр
 
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