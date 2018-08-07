Футбол. В Харькове стартовали отборочные игры женской Лиги чемпионов

Впервые за многие годы одну из групп футбольного еврокубка принимает Первая столица
Как сообщает Sport.ua, cегодня в десяти группах начались игры отборочного турнира женской Лиги чемпионов. В группе, котрая провдит свои матчи в Харькове играют четыре клуба из Румынии, Уэльса, Мальты и Украины.
Вначале на поле учебно-тренировочной базы «Металлист» вышли футболистки команд «Олимпия Клуж» (Румыния) и «Кардиф Мет» (Уэльс). Игра прошла достаточно интересно и завершилась победой румынок со счетом 3:2.
До перерыва единственный гол забила игрок «Кардиф Мета» Наоми Клипстон. А во втором тайме румынка Мара Бытя на 62-й минуте выровняла положение 1:1. Спустя 10 минут Кристина Карп вывела «Олимпию Клуж» вперед, а еще через минуту соперницы снова восстановили равновесие - 2:2.
Решающий гол в этом противостоянии был забит на 74-й минуте. Его автором стала румынка Фонетия Браун. В итоге победа «Омонии Клуж» 3:2.
В 17 часов на этом же поле пройдет второй матч, в котором чемпионки Украины футболистки харьковского клуба «Жилстрой-1» будут принимать мальтийскую «Биркиркару».
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С раннего утра до обеда небо будет ясным. Позже могут набежать тучки, синоптики даже обещают местами кратковременные дожди.
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