В Харькове сойдутся в поединках украинские и кубинские боксеры

В Первой столице пройдут престижные состязания
Титульные боксерские бои «Kings of the ring» между сборными командами Украины и Кубы пройдут 8 сентября на арт-заводе «Механика» (ул. Плехановская, 126).
Как сообщили организаторы, запланировано проведение шести боев с участием профессиональных боксеров, а также четыре поединка «белых воротничков» (непрофессионалов).
Начало мероприятия - в 19:00.
Логика сегодня будет в приоритете – день совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов и предложений.
С раннего утра до обеда небо будет ясным. Позже могут набежать тучки, синоптики даже обещают местами кратковременные дожди.
7 августа кредиторы напоминают о себе.
влажн.:
давл.:
ветер: