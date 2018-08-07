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07.08.2018  17:46   

В Харькове сойдутся в поединках украинские и кубинские боксеры

В Первой столице пройдут престижные состязания


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Титульные боксерские бои «Kings of the ring» между сборными командами Украины и Кубы пройдут 8 сентября на арт-заводе «Механика» (ул. Плехановская, 126).

Как сообщили организаторы, запланировано проведение шести боев с участием профессиональных боксеров, а также четыре поединка «белых воротничков» (непрофессионалов).

Начало мероприятия - в 19:00.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  бокс, харьков, украина, куба, бои
 
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