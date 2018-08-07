Открыта регистрация на участие в турнире по стрит-футболу

Фестиваль уличного футбола и баскетбола состоится 18 августа на площадке перед Харьковским национальным театром оперы и балета им. Лысенко.
К участию в мероприятии приглашаются желающие в двух возрастных граппах: от 10 до 15 лет и старше 16 лет.
Зарегистрироваться на участие в турнире по стрит-футболу можно здесь.
Отметим, фестиваль пройдет в рамках проекта развития уличных культур «Street Culture».
Начало мероприятия - в 10:00.
Логика сегодня будет в приоритете – день совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов и предложений.
С раннего утра до обеда небо будет ясным. Позже могут набежать тучки, синоптики даже обещают местами кратковременные дожди.
7 августа кредиторы напоминают о себе.
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давл.:
ветер: