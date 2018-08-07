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07.08.2018  18:22   

Открыта регистрация на участие в турнире по стрит-футболу

Фестиваль уличного футбола и баскетбола состоится 18 августа на площадке перед Харьковским национальным театром оперы и балета им. Лысенко.


// city.kharkov.ua

К участию в мероприятии приглашаются желающие в двух возрастных граппах: от 10 до 15 лет и старше 16 лет.

Зарегистрироваться на участие в турнире по стрит-футболу можно здесь.

Отметим, фестиваль пройдет в рамках проекта развития уличных культур «Street Culture».

Начало мероприятия - в 10:00.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  регистрация, стрит-футбол, харьков
 
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