07.08.2018 18:22

Открыта регистрация на участие в турнире по стрит-футболу

Фестиваль уличного футбола и баскетбола состоится 18 августа на площадке перед Харьковским национальным театром оперы и балета им. Лысенко.



// city.kharkov.ua

К участию в мероприятии приглашаются желающие в двух возрастных граппах: от 10 до 15 лет и старше 16 лет.

Зарегистрироваться на участие в турнире по стрит-футболу можно здесь.



Отметим, фестиваль пройдет в рамках проекта развития уличных культур «Street Culture».



Начало мероприятия - в 10:00.