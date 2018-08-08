Харьковские синхронистки триумфально вернулись с первенства Европы

Девушки эффектно завершили выступления на чемпионате континента
Как сообщает МГ Объектив, харьковские синхронистки за два завершающих дня соревнований континентального первенства, которое с 3 по 7 августа проходило в шотландском Глазго, получила 3 серебряные и 1 бронзовую награды.
Подопечные тренеров Светланы Саидовой, Олеси Зайцевой и Валерии Межениной стали серебряными призерами в технической программе групп, сообщает пресс-служба ХОГА.
За свое выступление Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Владислава и Марина Алексеевы, Александра Кашуба, Яна Нарежная, Алина Шинкаренко и Александра Коваленко получили от судей 90.7439 балла. Чемпионками в технической программе стали россиянки (94.6000 балла), а бронзовые медали достались итальянкам (90.3553 балла).
Кроме того, Елизавета Яхно и Анастасия Савчук с результатом 93.4000 балла заняли второе место в произвольной программе дуэтов. Чемпионками в этой программе стали россиянки Светлана Колесниченко и Варвара Субботина (96.7000 балла). Бронзовые медали завоевали итальянки Линда Черрути и Костанца Ферро (92.1333 балла)
В сольных соревнованиях Елизавета Яхно получила серебряную медаль в технической программе с результатом 91.3517 балла и бронзовую – в произвольной (92.1333 балла). Победила в обоих видах программы россиянка Светлана Колесниченко (93.4816 балла – в технической и 94.9333 балла – в произвольной). Серебряным призером в произвольной программе стала Линда Черрути из Италии (92.5000 балла). В технической программе итальянка заняла третье место (90.2282 балла).
Таким образом, из Глазго харьковские мастерицы синхронного плавания возвращаются с 1 золотой, 5 серебряными и 1 бронзовой медалью.
В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА напоминают, что в первые дни чемпионата сборная Украины победила в соревнованиях комбинированных групп, а также заняла второе место в произвольной программе групп и технической программе дуэтов.
Начните утро с освежающего душа – и тогда весь день пройдет в тонусе. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности.
Весь день небо в Харькове будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
8 августа 1786 года была покорена высшая точка Альп – Монблан, высота которой составляет 4810 метров над уровнем моря.
влажн.:
давл.:
ветер: