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08.08.2018  15:16   

Харьковская велосипедистка - чемпионка международного турнира

Ирина Попова стала победительницей гонки в Румынии


/kharkivoda.gov.ua/

Харьковчанка завоевала золотую медаль на международном турнире второй категории по кросс-кантри, который состоялся 5 августа.

Ближайшую соперницу - Регину Шмидель из Венгрии - Ирина опередила на финише на 4,5 минуты.

Победа также принесла подопечной Заслуженного тренера Украины Романа Коробова 30 рейтинговых очков.

В целом украинские велогонщики на этом турнире завоевали 1 золотую и 1 серебряную медали. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  спорт, харьков, велоспорт, попова, победа, чемпионка, гонка, золото
 
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