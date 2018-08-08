08.08.2018 15:16

Харьковская велосипедистка - чемпионка международного турнира

Ирина Попова стала победительницей гонки в Румынии



/kharkivoda.gov.ua/

Харьковчанка завоевала золотую медаль на международном турнире второй категории по кросс-кантри, который состоялся 5 августа.



Ближайшую соперницу - Регину Шмидель из Венгрии - Ирина опередила на финише на 4,5 минуты.

Победа также принесла подопечной Заслуженного тренера Украины Романа Коробова 30 рейтинговых очков.



В целом украинские велогонщики на этом турнире завоевали 1 золотую и 1 серебряную медали. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.