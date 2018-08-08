Харьковская велосипедистка - чемпионка международного турнира

Ирина Попова стала победительницей гонки в Румынии
Харьковчанка завоевала золотую медаль на международном турнире второй категории по кросс-кантри, который состоялся 5 августа.
Ближайшую соперницу - Регину Шмидель из Венгрии - Ирина опередила на финише на 4,5 минуты.
Победа также принесла подопечной Заслуженного тренера Украины Романа Коробова 30 рейтинговых очков.
В целом украинские велогонщики на этом турнире завоевали 1 золотую и 1 серебряную медали. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
Начните утро с освежающего душа – и тогда весь день пройдет в тонусе. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности.
Весь день небо в Харькове будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
8 августа 1786 года была покорена высшая точка Альп – Монблан, высота которой составляет 4810 метров над уровнем моря.
влажн.:
давл.:
ветер: