08.08.2018 16:17

Харьковчане - вице-чемпионы Украины по летнему биатлону

Юниоры из Первой столицы завоевали «серебро» и «бронзу» национального первенства



//kharkivoda.gov.ua/

Соревнования по летнему биатлону состоялись в городе Сколе Львовской области на учебно-спортивной базе «Тысовец».



Серебряным призером в спринте стала Оксана Коваленко. Опередить харьковчанку смогла только Екатерина Бех из Киевской области, результат которой был 20:18.7. От победительницы Оксана отстала на 49.5 сек.



Бронзовую медаль харьковские биатлонисты завоевали в смешанной эстафете. Оксана Коваленко, Елена Колесник, Александр Пономаренко и Юрий Сытник с результатом 1:16:44.6 финишировали третьими, пропустив вперед команду Сумской области (1:15:54.2) и команду из Черниговской области (1:14:1.2), которая завоевала «золото» чемпионата.



В других видах программы харьковчане немного не дотянули до наград. В масс-старте среди юниоров Степан Кинаш занял четвертое место, Юрий Сытник финишировал пятым, а в соревнованиях среди юниорок Оксана Коваленко была шестой. В гонке преследования Оксана Коваленко и Александр Пономаренко заняли пятые места. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.