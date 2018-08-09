Драма во время матча харьковчанки Элины Свитолиной (ВИДЕО)

Теннисистка из Первой столицы побеждает не без помощи неожиданной травмы соперницы
Первая ракетка Украины, харьковчанка Элина Свитолина прорвалась в третий раунд канадского турнира Rogers Cup с призовым фондом в $2,820,000.
Украинка встречалась с неудобной для нее румынкой Михаэлой Бурзанеску. Это был уже третий матч теннисисток. Два предыдущих - на грунте Большого шлема во Франции и на траве Бирмингема - Элина проиграла.
Сложным был матч и на этот раз. Несмотря на то, что первый сет харьковчанка выиграла (6:3), второй она проиграла на тай-брейке - 6:7 (5:7).
В третьей партии, уступая 0:3 харьковчанка взяла четыре гема подряд - 4:3.
Но в восьмом гейме при счете 15:15 Бузарнеску вылетела с корта и получила травму при приеме мяча.
Самостоятельно подняться Михаэла так и не смогла, а покинула корт в инвалидной коляске.
К тому же, ее правая лодыжка была "упакована" в специальный лангет.
Свитолина была объявлена победительницей матча и прошла в третий круг, где ее ждет встреча с победительницей матча между белорусской Викторией Азаренко и британкой Йоханной Контой.
День обещает быть насыщенным открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Этот день будет самым «холодным» на неделе – до 26 градусов тепла днем. Ясно, без осадков.
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