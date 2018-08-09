Футбол. Харьковская Кобра прекратит существование?

Харьковская Кобра, пришедшая на смену Гелиосу,может завершить свою борьбу в первенстве Украины в Первой лиге перед предстоящими матчами 4-го тура.
Как сообшает Sport Arena, новые владельцы команды не спешат полноценно вступать в свои права. В следствии этого у экс-президента Гелиоса Александра Гельштейна, который остается юридическим хозяином клуба, накапливаются долги перед различными социальными и фискальными службами.
В сложившейся ситуации команда оказалась перед фактом снятия с первенства. Окончательное решение по этому вопросу будет принято, скорее всего, в пятницу, 10 августа. Пока же, согласно неподтвержденной информации, все работники, включая футболистов основного состава Кобры, уволены из ФК.
Означает ли это фактическую ликвидацию клуба, или же Кобра продолжит существование на другом уровне — неясно.
Кобра до этого сезона выступала в любительском чемпионате Харьковской области, но затем ее собственники договорились о слиянии с Гелиосом, чье предыдущее руководство утратило интерес к футболу. Предполагалось, что новый владелец возьмет на себя все траты, связанные с функционированием клуба.
День обещает быть насыщенным открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Этот день будет самым «холодным» на неделе – до 26 градусов тепла днем. Ясно, без осадков.
Праздник придуман, чтобы отдать должное всем оригинальным культурам мира.
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