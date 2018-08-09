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09.08.2018  13:46   

Футбол. Харьковская Кобра прекратит существование?

Харьковская Кобра, пришедшая на смену Гелиосу,может завершить свою борьбу в первенстве Украины в Первой лиге перед предстоящими матчами 4-го тура.


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Как сообшает Sport Arena, новые владельцы команды не спешат полноценно вступать в свои права. В следствии этого у экс-президента Гелиоса Александра Гельштейна, который остается юридическим хозяином клуба, накапливаются долги перед различными социальными и фискальными службами.

В сложившейся ситуации команда оказалась перед фактом снятия с первенства. Окончательное решение по этому вопросу будет принято, скорее всего, в пятницу, 10 августа. Пока же, согласно неподтвержденной информации, все работники, включая футболистов основного состава Кобры, уволены из ФК.

Означает ли это фактическую ликвидацию клуба, или же Кобра продолжит существование на другом уровне — неясно.

Кобра до этого сезона выступала в любительском чемпионате Харьковской области, но затем ее собственники договорились о слиянии с Гелиосом, чье предыдущее руководство утратило интерес к футболу. Предполагалось, что новый владелец возьмет на себя все траты, связанные с функционированием клуба.

Источник:   Спортарена
 Тэги:  прекращает существование, харьков, футбол, клуб, кобра, солнечные, гелиос
 
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