09.08.2018 15:17

Велоспорт. Харьковчане - чемпионы Украины в шоссейных гонках

Валентин Кабашный и София Трубчанинова заняли первые места по итогам трех этапов соревнований в гонке «критериум».



kharkivoda.gov.ua

В городе Первомайский Николаевской области состоялся заключительный этап чемпионата Укрианы по велоспорту в гонке «критериум».

В соревнованиях среди юношей Валентин Кабашный и София Трубчанинова - в соревнованиях среди девушек - завоевали серебряные награды, но это не помешало харьковчанам удержать первые места в общем протоколе.



Валентин, который победил на двух предыдущих этапах, в итоге набрал 340 очков. Его ближайший соперник Семен Симон из Днепра отстал на 70 баллов. София набрала в сумме 320 очков и опередила киевлянку Веру Денисюк, которая стала второй, на 80 очков.



В старшей возрастной группе харьковчане Богдан Данильчук и Алина Богдан в общем зачете гонки «критериум» стали бронзовыми призерами.



Также в Первомайском состоялся юношеский чемпионат Украины в парных гонках, золотые медали на которых также завоевали Валентин Кабашный и София Трубчанинова. Валентин победил в дуэте с Семеном Симоном из Днепра, а София стала победительницей в паре с Екатериной Черватюк из Хмельницкого.



Кроме чемпионатов Украины, Первомайский принимал Всеукраинские юношеские соревнования по велоспорту на шоссе в индивидуальных и групповых гонках памяти Заслуженного тренера Украины Виктора Тофана, на которых харьковские спортсмены завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Победу на этом турнире в соревнованиях среди младших юношей завоевал Валентин Кабашный.