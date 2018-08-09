Чемпионы мирового уровня проведут тренировку по бегу в Харькове

Открытая беговая тренировка с чемпионами мирового уровня по триатлону пройдет в субботу, 11 августа, на стадионе «Динамо» (ул. Динамовская, 10).
На тренировку приглашают всех желающих. Начало - в 8:00. Вход - свободный.
Ее проведут Игорь Поливаный, который 4 августа занял второе место на международных соревнованиях по триатлону «Ironman» в Таллине (Эстония), и четырехкратный чемпион Украины по триатлону, тренер команды «Team 404» Владимир Остриков.
Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, тренировка состоится в рамках социального спортивного проекта «Я смогу!».
День обещает быть насыщенным открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Этот день будет самым «холодным» на неделе – до 26 градусов тепла днем. Ясно, без осадков.
Праздник придуман, чтобы отдать должное всем оригинальным культурам мира.
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