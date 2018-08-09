09.08.2018 17:02

Чемпионы мирового уровня проведут тренировку по бегу в Харькове

Открытая беговая тренировка с чемпионами мирового уровня по триатлону пройдет в субботу, 11 августа, на стадионе «Динамо» (ул. Динамовская, 10).



// city.kharkov.ua

На тренировку приглашают всех желающих. Начало - в 8:00. Вход - свободный.

Ее проведут Игорь Поливаный, который 4 августа занял второе место на международных соревнованиях по триатлону «Ironman» в Таллине (Эстония), и четырехкратный чемпион Украины по триатлону, тренер команды «Team 404» Владимир Остриков.

Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, тренировка состоится в рамках социального спортивного проекта «Я смогу!».