Состязания «Kharkov International 2018» являются этапом Кубка Европы
Как сообщает Харьков спортивный, с 29 августа по 2 сентября 2018 года в Харьковском дворце спорта «Локомотив» им. Г.Н. Кирпы (ул. Большая Панасовская, 90) состоится захватывающий своим азартом и динамикой Международный турнир по бадминтону «Kharkov International».
Напоминаем, что Kharkov International – единственный в Украине турнир уровня International Challenge, который является этапом кубка Европы, ежегодно проводится в Харькове, начиная с 2009 года под эгидой Всемирной федерации бадминтона (BWF).
День обещает быть насыщенным открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Этот день будет самым «холодным» на неделе – до 26 градусов тепла днем. Ясно, без осадков.
Праздник придуман, чтобы отдать должное всем оригинальным культурам мира.
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