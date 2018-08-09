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09.08.2018  17:48   

В Харькове пройдет престижный международный турнир по бадминтону

Состязания «Kharkov International 2018» являются этапом Кубка Европы


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Как сообщает Харьков спортивный, с 29 августа по 2 сентября 2018 года в Харьковском дворце спорта «Локомотив» им. Г.Н. Кирпы (ул. Большая Панасовская, 90) состоится захватывающий своим азартом и динамикой Международный турнир по бадминтону «Kharkov International».

Напоминаем, что Kharkov International – единственный в Украине турнир уровня International Challenge, который является этапом кубка Европы, ежегодно проводится в Харькове, начиная с 2009 года под эгидой Всемирной федерации бадминтона (BWF).

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  бадминтон, харьков, престижный турнир
 
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