09.08.2018 17:48

В Харькове пройдет престижный международный турнир по бадминтону

Состязания «Kharkov International 2018» являются этапом Кубка Европы



//facebook

Как сообщает Харьков спортивный, с 29 августа по 2 сентября 2018 года в Харьковском дворце спорта «Локомотив» им. Г.Н. Кирпы (ул. Большая Панасовская, 90) состоится захватывающий своим азартом и динамикой Международный турнир по бадминтону «Kharkov International».



Напоминаем, что Kharkov International – единственный в Украине турнир уровня International Challenge, который является этапом кубка Европы, ежегодно проводится в Харькове, начиная с 2009 года под эгидой Всемирной федерации бадминтона (BWF).