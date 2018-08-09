09.08.2018 18:34

На ярмарку спорта в парке Горького зарегистрировалось рекордное количество харьковских организаций

100 спортивных организаций будут представлены 8 сентября на V Спортивной ярмарке «Харьков – спортивная столица» в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.



// city.kharkov.ua

Все участники - из Харьковского региона. В прошлом году на ярмарке спорта было представлено 60 спортивных федераций Харькова и 25 городских спортивных организаций.

Как сообщили организаторы, в этом году территорию парка разделят на три функциональные зоны. На центральной аллее все желающие смогут ознакомиться с работой разных спортивных федераций, секций, фитнес-клубов, на спортплощадках парка пройдут турниры и показательные выступления по мини-футболу, бамперболу, фрисби, бейсболу, софтболу, гандболу, волейболу и пр. В зоне боевых единоборств (слева от сцены) будут представлены более 20 направлений боевых искусств.

На ярмарке можно будет не только посмотреть показательные выступления спортсменов, но и испытать себя в различных видах спорта, продемонстрировать силу и ловкость на тренажерах и спортивных снарядах, принять участие в конкурсах, турнирах, испытаниях, организованных спортивными организациями. Победителям вручат призы.

Во время открытия ярмарки олимпийские чемпионы проведут для харьковчан и гостей города зарядку.



Напомним, что в 2017 году спортивную ярмарку «Харьков - спортивная столица» посетило более 100 тыс. человек. За годы проведения мероприятия к занятиям спортом удалось привлечь около 8 тыс. детей.