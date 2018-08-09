Главная Новости Спорт На ярмарку спорта в парке Горького зарегистрировалось рекордное количество харьковских организаций
09.08.2018  18:34   

На ярмарку спорта в парке Горького зарегистрировалось рекордное количество харьковских организаций

100 спортивных организаций будут представлены 8 сентября на V Спортивной ярмарке «Харьков – спортивная столица» в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.


// city.kharkov.ua

Все участники - из Харьковского региона. В прошлом году на ярмарке спорта было представлено 60 спортивных федераций Харькова и 25 городских спортивных организаций.

Как сообщили организаторы, в этом году территорию парка разделят на три функциональные зоны. На центральной аллее все желающие смогут ознакомиться с работой разных спортивных федераций, секций, фитнес-клубов, на спортплощадках парка пройдут турниры и показательные выступления по мини-футболу, бамперболу, фрисби, бейсболу, софтболу, гандболу, волейболу и пр. В зоне боевых единоборств (слева от сцены) будут представлены более 20 направлений боевых искусств. 

На ярмарке можно будет не только посмотреть показательные выступления спортсменов, но и испытать себя в различных видах спорта, продемонстрировать силу и ловкость на тренажерах и спортивных снарядах, принять участие в конкурсах, турнирах, испытаниях, организованных спортивными организациями. Победителям вручат призы. 

Во время открытия ярмарки олимпийские чемпионы проведут для харьковчан и гостей города зарядку.

Напомним, что в 2017 году спортивную ярмарку «Харьков - спортивная столица» посетило более 100 тыс. человек. За годы проведения мероприятия к занятиям спортом удалось привлечь около 8 тыс. детей.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  спортивная ярмарка, харьков, ярмарка спорта
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.09 Выставки, ярмарки Спортивная ярмарка в парке Горького   16.08 Спорт В сентябре в Харькове состоится 3-я спортивная ярмарка 12.09 Общество В Харькове усилят меры безопасности во время футбола и спортивной ярмарки
 
 

Видео

Согласно графика и плана. На Алексеевке продолжается строительство перегонных тоннелей к электродепо
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 